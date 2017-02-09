Премьер Бельгии: Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе

"Mне будет приятно приветствовать коллег 25 мая в Брюсселе на очередном саммите НАТО и открыть новую штаб-квартиру", - сообщил Мишель.

Строительство нового комплекса НАТО близ брюссельского аэропорта затянулось, церемония перерезания ленточки там состоится, а вот встречи пройдут в старых помещениях.

При этом НАТО не уточнила ни срок, ни место проведения встречи, отметив только, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и Дональд Трамп по телефону договорились о проведении встречи в верхах в конце мая.

«Консультации о точном сроке союзники по НАТО еще только ведут. Что касается места проведения,то наша цель — провести ее в новой штаб-квартире», - сказал чиновник НАТО в интервью агентству AFP.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску ранее сказала, что переезд — это сложное логистическое мероприятие, которое охватит персонал НАТО и делегации 28 стран общей численностью более 4000 человек.

«Переезд в новую штаб-квартиру НАТО начался и до конца он будет доведен еще в этом году», - отметила она в своем заявлении.

Трамп подтвердил свою сильную поддержку НАТО, но при этом упрекнул альянс в том, что организация устарела и предупредил союзников, что им пора повысить свои расходы на оборону, если они и впредь хотят рассчитывать на поддержку от США.