Эксперты приветствовали поправки к эстонскому законодательству, предусматривающие предоставление гражданства детям, родившимся на территории Эстонии у родителей-неграждан. Тем не менее, члены Комитета рекомендовали ускорить процесс натурализации для детей, прибывающих в страну в качестве членов семей мигрантов, а также всех детей в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих в Эстонии. Другие рекомендации также касаются укрепления институтов по защите прав ребенка.
ООН - Эстонии: нужно ускорить выдачу гражданства детям мигрантов и остальных неграждан
Сегодня в Комитете ООН по правам ребенка опубликовали итоговые рекомендации для Эстонии и Грузии. Напомним, что в ходе 74-й сессии Комитета эти две страны отчитались о выполнении положений Конвенции о правах ребенка, сообщается на сайте ООН.