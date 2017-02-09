ООН - Эстонии: нужно ускорить выдачу гражданства детям мигрантов и остальных неграждан

Эксперты приветствовали поправки к эстонскому законодательству, предусматривающие предоставление гражданства детям, родившимся на территории Эстонии у родителей-неграждан. Тем не менее, члены Комитета рекомендовали ускорить процесс натурализации для детей, прибывающих в страну в качестве членов семей мигрантов, а также всех детей в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих в Эстонии. Другие рекомендации также касаются укрепления институтов по защите прав ребенка.