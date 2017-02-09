Система родительского отпуска изменится

Предшественник Кайи Ива Маргус Цахкна (оба из IRL) немного приоткрыл планы министерства еще летом прошлого года, отметив, что, хотя отпуск по уходу за ребенком может взять и отец, 91 процент родительской дотации все же получают женщины.

Теперь Ива готова говорить о реформе детально, и с ходу не может назвать ни одной поправки, которую можно было бы подвергнуть критике: «Система станет более гибкой». Конечно, нужно будет еще обсудить с работодателями, за какой срок родитель должны будут предупреждать об уходе в такой отпуск, а также о частичном или полном возвращении на работу.

По плану, отпуск по беременности и родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком не будут учитываться отдельно. Вместо них появится один родительский отпуск и родительская дотация. За одного ребенка для родителей предусмотрено до 605 дней отпуска, которые они могут сами распределить на три года и, по желанию, во время отпуска смогут ходить на работу без снижения размера дотации. Правда, именно последняя возможность вызвала вчера в правительстве самое острое обсуждение, поэтому пока уверенности в том, что эта идея будет реализована, нет.

В интересах здоровья: своего и ребенка, за 30 дней до и после родов мать не должна ходить на работу. А для отцов предусмотренный отпуск увеличится с десяти до 30 дней. По желанию, родители смогут отдыхать вместе.

Удобнее станет использование оплачиваемых дней отдыха с ребенком, которых сегодня для матери или отца ребенка до 14 лет дается от трех до шести в год. После реформы, для обоих родителей будут предусмотрены десять оплачиваемых дней за каждого ребенка. Эти дни можно будет использовать по окончании выплаты родительской дотации и до достижения ребенком девяти лет. Кроме того, увеличится и плата за детский отпуск, которая при использовании максимального 30-дневного отпуска составит половину средней зарплаты человека за прошлый год.

Изменения означают, что выплачиваемую сегодня Больничной кассой дотацию по родам начнет платить Департамент социального страхования, который сейчас занимается родительской дотацией. По словам Ива, обсуждение того, как будет организована система финансирования, впереди.

Министр добавила, что вместо увеличения расходов, их попытаются переиграть в системе, но дополнительные расходы все же нужно будет учесть. Например, если бы доля отцов, использующих отпуск, увеличилась бы с нынешних до 80 процентов, а период родительской дотации в при использовании индивидуального права продлился бы на месяц больше, то в 2018 году потребовалось бы дополнительно 11,1 миллиона евро. Это около 2,5 процента от всего бюджета родительских дотаций. Как много отцов решит использовать свои 30 дней, министерство оценить не может.

Одним из источников для покрытия расходов министерство видит плату по уходу за ребенком, которой в будущем не будет. Сейчас ее платят после окончания выплаты родительской дотации в размере 38,5 евро до трехлетия ребенка, и с трех до восьми лет в размере 19,18 евро в месяц. В 2018 году на плату по уходу за ребенком предусмотрено 13,6 миллиона евро.

Поскольку пособие по родам, у которого нет ни верхнего, ни нижнего предела, заменит родительская дотация, у которой есть верхний предел, государство сможет сэкономить на этом около 555 000 евро.

В более длительной перспективе, министерство надеется, что появляющаяся с изменениями более гибкая система ходить на работу, принесет государству увеличение поступлений от налогов около десяти миллионов евро.

КОММЕНТАРИЙ

Пийа Циммерманн, юридический советник Центрального союза работодателей Эстонии

Основательно и детально мы сможем комментировать, когда законопроект будет в каком-то виде приниматься, но на основании сегодняшней информации, мы можем сказать, что план сделать родительскую дотацию более гибкой позитивен, поскольку позволит род ителям, при желании, работать во время родительского отпуска.

Позитивно и прояснение системы родительского отпуска – сейчас картина очень сложная. Новая система дала бы работодателям возможность лучше учитывать своих работников (уведомление и пр.), поскольку каждый работник важен. Уход и возвращение из родительского отпуска, которые, по предложению Министерства социальных дел, могут бы стать более свободными, с точки зрения работодателя, нужно планировать, чтобы учесть движение людей в организации рабочего процесса.

Что изменится?

СИСТЕМА ОТПУСКА

Отпуск по беременности и по родам

Сейчас

Итого для отпуска по беременности и родам предусмотрено 140 календарных дней и в это время работать не разрешено. В отпуск можно уйти за 70-30 дней до предполагаемого дня родов.

Отцовский отпуск

Для отцовского отпуска предусмотрено десять рабочих дней в течение двух месяцев до предполагаемого рождения ребенка, или в течение двух месяцев после его рождения. Этой возможности сейчас нет у предпринимателей физических лиц, отцов, работающих по договорам подряда и распорядительства и представителей свободных профессий (нотариусов, судебных исполнителей, присяжных адвокатов, аудиторов, банкротных управляющих).

Отпуск по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком может взять один из родителей или действующий опекун ребенка до достижения ребенком трехлетнего возраста. Это можно использовать одной частью, но в промежутках можно ходить на работу, а после вернуться в отпуск. В отпуске по уходу за ребенком не могут находиться оба родителя одновременно.

Предложения

Один родительский отпуск

Вместо нынешних отпуска по беременности и родам, отцовского отпуска и отпуска по уходу за ребенком создается один родительский отпуск.

В родительском отпуске можно находиться до достижения ребенком трехлетнего возраста, из которых родительской дотацией покрываются 19 месяцев (если и отец использует свое право на родительский отпуск).

Работающая мать может уйти в родительский отпуск за 70-30 дней до предполагаемого дня родов. Для защиты здоровья матери и ребенка есть ограничение в работе за 30 дней до родов и в течение 30 дней после рождения ребенка.

В родительском отпуске одновременно могут находиться оба родителя.

Для отцов предусмотрены дополнительные 30 дней родительского отпуска (индивидуальное право отца), которые нельзя передать ни матери, ни родителю-одиночке.

СИСТЕМА ДОТАЦИЙ

Сейчас

Дотация по родам

Дотация по родам выплачивается только работающей, имеющей страховку женщине за отпуск по родам. Дотация составляет сумму в 100 процентов зарплаты за прошлый календарный год, с которой платился социальный налог. Поскольку нет ни верхнего, ни нижнего предела, разница в суммах сейчас большая. Самая маленькая дотация была 20 евро, а большая – почти 37 000 евро.

Плата за отцовский отпуск

Выплачивается по зарплате последних шести месяцев, но есть верхний предел – тройная средняя брутто-зарплата в Эстонии.

Родительская дотация

После отпуска по беременности и родам, у работающей матери есть право получать дотацию в течение 435 дней, а у не работающей матери есть право на дотацию, начиная с рождения ребенка и в течение 18 месяцев. У отца ребенка есть право на родительскую дотацию с момента, когда ребенку исполнится 70 дней. После родительскую дотацию могут использовать как мать, так и отец.

Во время получения родительской дотации родитель может работать. Если доход меньше ставки родительской дотации (в 2017 году – 430 евро), то сумма родительской дотации не уменьшается. Если доход ее превышает, что дотация уменьшается по специальной схеме. Например, если дотация была 1000 евро, а доход – 500 евро, то дотация сократится на 35 евро.

Родителя, который получает дотацию, то есть находится в отпуске по уходу за ребенком, и сейчас можно менять каждый месяц, сообщив об этом работодателю за 14 дней.

Плата по уходу за ребенком

Выплачивается после окончания выплаты родительской дотации и до трехлетия ребенка каждый месяц по 38,35 евро, а с трех до восьми лет – по 19,18 евро в месяц.

Предложения

Одна родительская дотация

Останется только одна система родительской дотации, и за одного ребенка будут оплачивать 605 дней, если мать работала до рождения ребенка и если отец использует свое право на 30 дней.

30 дней родительской дотации предусмотрено только для отца, который может взять их в любое время. Отдохнуть можно будет вместе с матерью.

Остальной период родительской дотации можно будет разделить между матерью и отцом. Например, две недели после рождения ребенка родители находятся дома вместе, а после этого половину времени с ним находится один родитель, а половину – второй.

Право на родительскую дотацию распространяется и на тех (например, FIE), у кого права на отпуск не было.

Родитель может комбинировать работу с частичной нагрузкой с получением дотации.

Как и сейчас, действует минимальная ставка дотации, в случае которой исходят из минимальной зарплаты по стране.

Как и сейчас, действует максимальная ставка дотации, которая составляет три средние зарплаты по стране.

Во время получения родительской дотации позволено зарабатывать доход и родительская дотация от этого не сокращается. Например, если ребенку год и у матери возникает возможность подрабатывать, то она может это делать, без сокращения суммы дотации.

Нынешней платы по уходу за ребенком больше не будет: вместо этого продлевается период выплаты родительской дотации за счет родительского индивидуального права.

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ДЕТСКИЙ ОТПУСК

Сейчас

Для матери ИЛИ отца предусмотрены от трех до шести рабочих оплачиваемых дней в год на детский отпуск, если в семье есть дети младше 14 лет. Дневная ставка платы – около 20 евро. Оплачиваемые дни нужно взять в конкретный год и добавлять их в следующем году нельзя. Кроме того, для матери или отца предусмотрен один рабочий день в месяц, если в семье есть ребенок-инвалид моложе 18 лет.

Предложение

Для обоих родителей предусмотрены десять оплачиваемых рабочих дней детского отпуска на каждого ребенка до девяти лет. Дни можно переносить на следующий год и складывать, но итого за раз можно использовать не более 30 детских дней в году, в случае если в семьи растут более трех детей до восьми лет. Плата за детский отпуск составляет 50 процентов от прежнего дохода и его высчитывают так же, как родительскую дотацию. Добавляется 12 дней полностью оплачиваемого дополнительного отпуска, если в семье есть ребенок-инвалид до 18 лет.

ОТПУСК И ДОТАЦИЯ ПО УСНОВЛЕНИЮ

Сейчас

Для усыновителя ребенка до 10 лет предусмотрен отпуск до 70 календарных дней, которые оплачиваются средней зарплатой родителя.

Предложение

Право на отпуск и дотацию по усыновления распространяется на всех усыновителей несовершеннолетних детей, и на опекунов в семье. Продолжительность прежняя – 70 дней, но их родители могут, как разделить, так и использовать разом (35 дней). Оплачивать отпуск будут родительской дотацией. Отпуск можно прервать и разделить дотацию между родителями.

ПРИМЕРЫ

Министерство социальных дел приводит в пример три ситуации, где новая система была бы в помощь.