Фото и видео: на заправке в Мустамяэ приняли мусор за бомбу

Саперы установили, что в картонных коробках были части от компьютеров.

Как сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, саперов вызвали на заправку на углу Таммсааре-теэ и бульвара Сыпрузе в 19.17. Полиция закрыла территорию заправки, а около 20.00 заблокировала и близлежащие улицы.

Как выяснили саперы, найденные в коробках фрагменты не представляют никакой опасности. Угроза была снята к 20.20.

Пресс-секретарь Спасательного департамента призвал людей не оставлять мусор в не предназначенных для этого местах.