Фото и видео: в Кристийне в час пик Toyota врезалась в светофор

По предварительным данным, машина слишком уклонилась влево и врезалась в светофорный столб.
Находившаяся за рулем женщина не пострадала.
Сегодня около 18.30 в Таллинне на перекрестке Кристийне автомобиль Toyota врезался в светофор.
По предварительным данным, машина слишком уклонилась влево и врезалась в светофорный столб.
Находившаяся за рулем женщина не пострадала.
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