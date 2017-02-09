Кальюлайд на встрече президентов в Риге: сохраняя единство, ЕС чувствует себя могущественнее

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что Кальюлайд выразила благодарность президенту Германии Иоахиму Гауку, прибывшему в Ригу в свой последний зарубежный визит, за сильную поддержку общеевропейских ценностей.

В ходе встречи президенты четырех стран сосредоточились главным образом на вопросах международных отношений и безопасности. «Если наши страны и государства-единомышленники, образно говоря, обозначили некие красные линии, то крайне важно, чтобы мы совместно отстаивали эти границы», - сказала Кальюлайд.

Касаясь темы тенденций будущего Европейского Союза, президент Эстонии отметила, что сообщество должно в большей мере сосредоточиться на защите крупных общих интересов, общих ценностей. «Миграция, безопасность, экономика, вопросы окружающей среды — в этих сферах ЕС, сохраняя единство, несомненно чувствует себя могущественнее. Ни одна страна в Европе не сможет справиться с большими вызовами лучше, чем в единстве с другими», - подчеркнула Кальюлайд.

В ходе встречи трех президентов Балтийских стран отдельно обсуждалась тема их взаимного сотрудничества. Глава эстонского государства подчеркнула важность скорейшего продвижения в реализации совместных крупных проектов в области транспорта и энергетики.

Президенты трех Балтийских стран выразили президенту Германии Иоахиму Гауку благодарность за его вклад в укрепление европейских ценностей. «Германия играет ключевую роль в Европейской политике и для нас важно, что это страна, которая почти по всем важнейшим вопросам думает так же, как и мы. В этом великая роль покидающего свой пост президента Гаука», - отметила Кальюлайд.

Президент Эстонии в ходе визита в Ригу посетила центр компетенции Стратегической коммуникации НАТО, а также работающую в столице Латвии эстонскую школу. По завершении визита она приняла участие в приеме по случаю 99 годовщины Эстонской республики.