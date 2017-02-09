В заявлении турецкой стороны, с которым ознакомилось агентство, идет речь о том, что Путин позвонил Эрдогану, выразил скорбь и принес соболезнования из-за смерти турецких военных. В настоящее время структуры двух стран занимаются расследованием произошедшего, передает Newsru.com.

В Минобороны РФ подтвердили гибель турецких военных в результате непреднамеренного удара российского самолета в провинции Алеппо. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выразил соболезнования турецкому коллеге генералу Хулуси Акару. При этом они договорились о более тесной координации и обмене информацией об обстановке на земле в Сирии, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия и Турция экстренно усовершенствуют механизм согласования действий в Сирии после непреднамеренного удара ВКС РФ по турецким военным.

"Президент Путин информировал участников совещания (Совета безопасности РФ - Прим. NEWSru.com) о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие", - объяснил он.

В оперативном совещании Совбеза РФ приняли участие глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

Тем временем военные эксперты уже рассуждают о том, как гибель турецких военных в результате непреднамеренного удара российского самолета в Алеппо отразится на двусторонних отношениях России и Турции, которые в последнее время переживают далеко не лучшие времена.

"Там идут бои за Эль-баб. Сам город занимает "Исламское государство". С севера наступают турки и Свободная сирийская армия, а с юга - сирийские силы. Одновременно бомбят с воздуха, вот и произошла ошибка", - объяснил произошедшее обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.

По его мнению, из-за того, что Путин уже позвонил Эрдогану и выразил соболезнования, "политических последствий инцидент иметь не будет". "Обе стороны уже одинаково его описывают. Очевидно, что это случайность, такое на войне бывает", - добавил эксперт.

"Ничего страшного с российско-турецкими отношениями не случится. Путин и Эрдоган скажут дежурные "ритуальные" фразы в адрес друг друга. Сейчас как раз такая ситуация, когда обе стороны попробуют замять инцидент, как это было с убийством российского посла. Очень быстро про эту историю забыли, почти ничего не сказали, только речи в МИДе произнесли", - отметил старший преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев.

Он добавил, что на сегодняшний день цена вопроса очень высокая, потому что "российско-турецкие отношения стали чересчур персонифицированными". "Эрдоган и Путин их монополизировали: понять, где российско-турецкие отношения, а где Путина с Эрдоганом, уже невозможно", - подчеркнул Исаев.

С ним согласен и директор Центра изучения современной Турции Ильшат Саетов, который также считает, что произошедшее в Сирии не приведет к какому-то резкому повороту в российско-турецких отношениях.

"Вряд ли на данном этапе у российских ВКС стоит цель ударить по союзникам. Когда линии фронта приближаются, жертвы неизбежны, это издержки войны. Даже если идет постоянный обмен информацией между спецслужбами и главами государств, подобные ситуации возможны", - пояснил Саетов.

Российские самолеты поразили здание, где были турецкие солдаты, участвовавшие в операции "Щит Евфрата"

В Генштабе ВС Турции пояснили, что в четверг утром, 9 февраля, военные самолеты РФ во время авиаударов по объектам террористической организации "Исламское государство" поразили здание, где находились военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

С 24 августа 2016 года Турция проводит в Сирии военную наземную операцию "Щит Евфрата". Она направлена против "Исламского государства", а также курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые в Анкаре считают террористической организацией. Турецкие власти опасаются, что курдские группировки создадут на сирийско-турецкой границе свое автономное объединение, что подстегнет распространение сепаратистских настроений в самой Турции.

В середине января ВКС РФ совместно с боевой авиацией Турции начали воздушную операцию против боевиков ИГ в пригородах населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо. На этом фоне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и РФ договорились пригласить США на переговоры по Сирии в Астане в попытке перезапустить мирный процесс.

30 декабря в Генштабе Турции сообщили о трех авиаударах по позициям террористической группировки "Исламское государство" в районе сирийского города Эль-Баб и уничтоженных в результате атаки с воздуха боевиках. При этом российские агентства предпочли умолчать о том, что в бомбардировке участвовали не только турецкие ВВС, но и авиация России.

Кризис в российско-турецких отношениях

Инцидент с ошибочным ударом российской авиации по турецким военным произошел спустя почти полтора года после того, как ВВС Турции сбили российский военный самолет. В ноябре 2015 года турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в военной операции России в Сирии.

Во время катапультирования с земли боевиками был убит летчик Олег Пешков, а в ходе поисковой операции погиб морпех Александр Пазынич. Анкара долгое время отказывалась принести извинения за инцидент, указывая на то, что ВВС имели право защищать свое воздушное пространство. В Минобороны РФ настаивали, что самолет летел над Сирией.

Действия Анкары президент России Владимир Путин расценил как "удар, который РФ нанесли в спину пособники террористов". С этого начался самый глубокий кризис в российско-турецких отношениях. Москва потребовала от Анкары извинений, а после отказа турецких властей сделать это прервала всяческие контакты со страной и ввела против нее масштабные санкции.

Только в конце июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в официальном письме выразил сожаление в связи с гибелью пилота и принес соболезнования его семье. Вскоре после этого все санкции против Турции были сняты.

Кризис в двусторонних отношениях был настолько глубокий, что даже убийствороссийского посла в Турции Андрея Карлова не так сильно повлияло на отношения двух стран, как случай со сбитым самолетом. Застреливший дипломата 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован на месте силами безопасности Турции.

Турецкий лидер вскоре после убийства Карлова заявил, что связи Алтынташа указывают на его принадлежность к FETO - организации бежавшего из Турции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, ныне проживающего в США. "Я должен прямо сказать - эта грязная организация до сих пор действует в армии и полиции", - сообщил турецкий лидер.

МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России. Именем убитого российского посла решено назватьулицу в Анкаре и зал Центра современного искусства, где он был убит.

В конце декабря прошлого года президент России провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили ход расследования убийства посла РФ в Анкаре. В ходе диалога Эрдоган рассказал Путину о том, как продвигается следствие по резонансному теракту. Президенты также отметили "тесную координацию российских и турецких правоохранительных органов и спецслужб" по данному вопросу.