Новые подробности разговора Трампа и Путина: Трамп не понял вопрос про сокращение вооружений

Как стало известно, новый хозяин Белого дома после предложения российского лидера взял паузу и обратился за помощью к своим советникам, которым пришлось разъяснять главе государства смысл международного соглашения, подписанного двумя странами, передает Newsru.com.

Получив ответ от своих помощников, Трамп продолжил разговор с Путиным и сказал президенту РФ о том, что СНВ-3 является примером плохой сделки, которую заключила администрация уже бывшего главы государства Барака Обамы. При этом Трамп подчеркнул, что действующий договор в первую очередь выгоден Москве, а не Вашингтону.

В Белом доме не комментируют информацию агентства. Вместо этого в администрации Трампа посоветовали обратиться к официальному заявлению, опубликованному еще 28 января, сразу после разговора двух мировых лидеров.

Телефонные переговоры президентов России и США, проходившие в течение 50 минут, были восприняты и в России, и в США как потенциальный старт улучшения отношений между двумя странами.

В Кремле заявили, что лидеры "продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе". Основной темой беседы была названа борьба с международным терроризмом.

Президенты также высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий для полного разгрома "Исламского государства" и других террористических группировок в Сирии. Были обсуждены и другие актуальные международные проблемы - положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, кризис на Украине, ситуация вокруг иранской ядерной программы и на Корейском полуострове.

Белый дом в своем официальном заявлении также отметил, что беседа двух лидеров запустила процесс улучшения отношений между странами. "Этот позитивный звонок был знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке", - сообщили в пресс-службе Белого дома. - И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после разговора две стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и другие важные вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность".