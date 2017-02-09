Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Новые подробности разговора Трампа и Путина: Трамп не понял вопрос про сокращение вооружений

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Журналисты узнали новые подробности телефонных переговоров президентов России и США, состоявшихся 28 января. В частности, по информации агентства Reuters, Дональд Трамп не понял вопроса Владимира Путина о возможности продления действующего договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3, англ. New START).

Как стало известно, новый хозяин Белого дома после предложения российского лидера взял паузу и обратился за помощью к своим советникам, которым пришлось разъяснять главе государства смысл международного соглашения, подписанного двумя странами, передает Newsru.com.

Получив ответ от своих помощников, Трамп продолжил разговор с Путиным и сказал президенту РФ о том, что СНВ-3 является примером плохой сделки, которую заключила администрация уже бывшего главы государства Барака Обамы. При этом Трамп подчеркнул, что действующий договор в первую очередь выгоден Москве, а не Вашингтону.

В Белом доме не комментируют информацию агентства. Вместо этого в администрации Трампа посоветовали обратиться к официальному заявлению, опубликованному еще 28 января, сразу после разговора двух мировых лидеров.

Телефонные переговоры президентов России и США, проходившие в течение 50 минут, были восприняты и в России, и в США как потенциальный старт улучшения отношений между двумя странами.

В Кремле заявили, что лидеры "продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе". Основной темой беседы была названа борьба с международным терроризмом.

Президенты также высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий для полного разгрома "Исламского государства" и других террористических группировок в Сирии. Были обсуждены и другие актуальные международные проблемы - положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, кризис на Украине, ситуация вокруг иранской ядерной программы и на Корейском полуострове.

Белый дом в своем официальном заявлении также отметил, что беседа двух лидеров запустила процесс улучшения отношений между странами. "Этот позитивный звонок был знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке", - сообщили в пресс-службе Белого дома. - И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после разговора две стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и другие важные вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвладимир путиндональд трампразговор
президентские награды
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
LIMON.EE
KRASOTKA.EE
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
22:32
Картина дня: президентские награды, взрыв на АЭС во Франции и смерть в Тондираба
22:12
"Инсайт": дипломную работу можно купить за 300 евро
21:59
Новые подробности разговора Трампа и Путина: Трамп не понял вопрос про сокращение вооружений
21:52
Путин извинился перед Эрдоганом за смертельный "дружественный огонь"
21:28
Кальюлайд на встрече президентов в Риге: сохраняя единство, ЕС чувствует себя могущественнее
21:21
В Рижском замке, где выступала сегодня президент Кальюлайд, рухнула люстра
20:49
Фото и видео: на заправке в Мустамяэ приняли мусор за бомбу
20:30
Кто прав – эксперт по недвижимости или нотариус: должен ли квартиросъемщик платить за ремонт подъезда? Продолжаем дискуссию
20:30
Фото и видео: в Кристийне в час пик Toyota врезалась в светофор
19:55
ООН - Эстонии: нужно ускорить выдачу гражданства детям мигрантов и остальных неграждан
19:47
Премьер Бельгии: Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе
19:41
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!
19:37
Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)
19:19
Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой
19:03
На катке Тондираба умер 55-летний хоккеист
18:53
Кто ответит на этот вопрос, тот молодец! Для каких целей в СССР выпускали консервированную воду?
18:49
Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция
18:43
Финские мошенники обманули Россию на миллионы евро
18:35
Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала
18:28
Трое турецких военных погибли при российском авиаударе в Сирии (3)
Все новости
LimonЦеликом
Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней

Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней

Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!

Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!

Прочитав эту статью, ты больше никогда не возьмешь с собой телефон в туалет!

Прочитав эту статью, ты больше никогда не возьмешь с собой телефон в туалет!

18:53
Кто ответит на этот вопрос, тот молодец! Для каких целей в СССР выпускали консервированную воду?
18:11
Жена вернулась домой и обнаружила две пары ног, торчащих из-под одеяла. Но на кухне ее ожидал сюрприз...
17:56
Вот почему она не пишет первой, хотя думает о тебе каждый день
17:30
Беременная Анастасия Стоцкая провела два дня под капельницей (1)
KrasotkaЦеликом
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей

Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей (2)

Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали

Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали

19:41
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!
19:19
Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой
18:49
Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция
18:35
Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала
SportsЦеликом
На катке Тондираба умер 55-летний хоккеист

На катке Тондираба умер 55-летний хоккеист

Секретная формула клея и 900 часов работы: тайное оружие, помогающее гонщикам на

Секретная формула клея и 900 часов работы: тайное оружие, помогающее гонщикам на "Ралли Швеции"

Австрийская полиция обнаружила запрещенные препараты у одной из команд-участниц ЧМ

Австрийская полиция обнаружила запрещенные препараты у одной из команд-участниц ЧМ

16:12
Партнер Чанова по киевскому «Динамо» назвал причину смерти футболиста
ВпрокЦеликом
Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)

У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги

У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги

8. фев
Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?
Погода
В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно

В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно

Под Таллинном волк загрыз пони

Под Таллинном волк загрыз пони

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото и видео: на заправке в Мустамяэ приняли мусор за бомбу

Фото и видео: на заправке в Мустамяэ приняли мусор за бомбу

Фото и видео: в Кристийне в час пик Toyota врезалась в светофор

Фото и видео: в Кристийне в час пик Toyota врезалась в светофор

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии

Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии (1)

Культура
Спектакль Романа Виктюка

Спектакль Романа Виктюка "Федра" (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Из Финляндии с любовью

Из Финляндии с любовью

Самые читаемые
Автобус, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, вылетел с дороги в лес: водитель потерял сознание
Детдомовец из Кохтла-Нымме взорвал шоу «Ты - супер!» на НТВ! Певица Ёлка призывает голосовать за него! (видео)(2)
Систему родительских отпусков и пособий ожидают большие изменения
На катке Тондираба умер 55-летний хоккеист
В Рижском замке, где выступала сегодня президент Кальюлайд, рухнула люстра
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (58)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (34)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Министр Осиновский: проблему с очередями к врачам нужно решать, цена вопроса – 100 миллионов евро(13)
Bалюта
USD
0,935 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees