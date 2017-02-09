Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней

По его словам, своих клиентов он находит в социальной сети Facebook: поначалу Клемент брал за работу от 200 евро, а теперь берет от 500 и выше.

По мнению лектора Таллиннского университета Аурики Меймре, тех, кто заказывает и пишет дипломные работы следовало бы наказывать в уголовном порядке. По ее словам, это очень серьезная проблема: достоверно узнать, какие из дипломных работ были написаны на заказ практически невозможно, а программы, которыми пользуются университеты для борьбы с плагиатом в академических работах, не всегда эффективны.

Однако плагиат не имеет срока давности и если случай плагиата будет обнаружен даже после окончания студентом университета — тот будет лишен своего диплома.