Апелляционный суд отказался возобновлять действие иммиграционного указа Трампа

Решение принимал апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) - самый крупный среди подобных судов в США, а также наболее либеральный: большинство судей в него были назначены президентами-демократами, сообщает портал Newsru.com.

В качестве оснований для своего решения жюри из трех судей указало, что Минюст не представил схемы того, как можно отменять и возобновлять действие указа частично, а также не привел доказательств опасности, угрожающей американцам при въезде в страну мусульман из семи стран. Судьи также подчеркнули, что Минюст пытался обосновать позицию того, что действия президента в этом случае не должны подвергаться сомнению, так как речь идет о национальной безопасности. "Мы с этим не согласны", - отметило жюри.

Президент Трамп немедленно отреагировал на вердикт в своем Twitter: "Увидимся в суде, на кону - безопасность нашей страны!". Позднее он назвал решение "политическим" и выразил уверенность, что в итоге Белый дом одержит победу в этой тяжбе.

Reuters отмечает, что двое из трех судей в жюри были назначены президентами-демократами - Джимми Картером и Бараком Обамой, а третий - Джорджем Бушем-младшим, республиканцем. Их решение было единогласным.