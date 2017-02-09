Дом, поврежденный от влетевшего в него BMW, полностью отремонтирован

«В целом я остался в плюсе», - считает Александр Кони, которому страховка полностью восстановила разрушенный дом – были приведены в порядок одна внутренняя и одна наружная стена, печка, окна, крыша и внутренняя отделка.

Так отремонтированный дом выглядит сейчас./ Elmo Riig

При этом можно сказать, что пожилой мужчина родился в рубашке, так как в момент нашумевшего происшествия он находился у себя дома. Автомобиль, протаранив стену дома, оказался в жилой комнате всего в полтора метрах от Александра, который чудом не пострадал.

Мужчина очень рад тому, что сможет продолжить жить в доме, в котором он прожил всю свою жизнь. С момента происшествия и до того, как дом был полностью постановлен, мужчина крышу над головой обеспечили власти города Вильянди, поселив его в социальную квартиру.