Компания E.R.S. подала в суд из-за высоких железнодорожных тарифов

По мнению грузоперевозчика, из-за действующих тарифов компании несут убытки, а также частично компенсируют расходы пассажирских перевозчиков, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В общей сложности в Таллиннский административный суд обратились восемь железнодорожных компаний и занятых в логистике фирм, но была принята жалоба только от компании E.R.S.

"Проблема заключается в том, что плата за пользование инфраструктурой лишает конкурентоспособности грузоперевозочные компании. Для них это необоснованно высокие тарифы, которые их дискриминируют", - обосновала жалобу присяжный адвокат бюро Cobalt Анника Яансон.