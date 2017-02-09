Суд отправил совершившую убийство девушку на шесть лет за решетку

В момент убийства Пиллерийн было 17 лет. Суд вынес свое решение в прошлую пятницу. Ее признали виновной в убийстве и приговорили к шести годам заключения. Кроме этого девушка должна будет покрыть судебные издержки в размере 2399 евро, сообщает Sakala.

Шесть лет – это минимальный срок, который можно получить за убийство. Суд при принятии решения учел, что девушка ранее не наказывалась в уголовном порядке, а также то, что она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Убийство произошло 28 мая в 16.32. 17-летняя знакомая ударила молодого человека ножом. Между ними до этого произошла ссора. Девушка сбежала с места происшествия.

Ее стали искать полицейские патрули. Девушку обнаружили в километре от места происшествия. Она была доставлена в арестную камеру.