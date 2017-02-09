Стал известен возможный преемник Корнилия

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллиннской епархии (Эстонская Православная Церковь).

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Сергия на служение.

Во вторник епископ Сергий вернулся в Эстонию. Его встретили на границе в Нарве, а в тот же день в Таллинне, под сводами кафедрального Александро-Невского собора состоялась торжественная встреча новопоставленного преосвященнейшего Сергия, епископа Маардуского с высокопреосвященнейшим Корнилием, митрополитом Таллиннским и всея Эстонии.

По окончании молебна состоялась трапеза, во время которой от лица всего духовенства произнес приветственное слово благочинный Таллиннской епархии протоиерей Олег Врона, настоятель храма святителя Николая на улице Вене. После него к Его преосвященству обратился настоятель храма архангела Михаила протоиерей Димитрий Хюванен. В своем обращении настоятель прихода выразил теплые слова поздравления от лица всей общины, в храме которой теперь находится кафедра епископа Сергия.

Был совершен благодарственный молебен, на котором присутствовало все духовенство Таллиннской епархии. По окончании молебна митрополит Корнилий обратился с приветственным словом к владыке Сергию, поздравив Его с вступлением на высшее церковное служение.

По окончании трапезы владыка Сергий дал интервью, которое можно посмотреть на видео.