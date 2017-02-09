Таксофирма рекламирует увеселительную поездку с наркотиками, проститутками и алкоголем

Газета Järva Teataja приводит полный текст сообщения:

Поскольку СМИ, в которых мы хотели опубликовать свое объявление, отказались это делать, то публикуем его здесь: Поехали в Голландию курить коноплю и кайфовать! Изучим изнутри ласковый мир улицы красных фонарей. Во время путешествия мы проедем алкогольный рай – Латвию, где можно будет купить живительную воду для души и тела. Поездка займет четыре дня и стоит 1999 евро.

Скриншот с сообщением/ Ekraanitõmmis

Издание Järva Teataja отмечает, что данная фирма ранее устраивала алкогольные туры в Латвию.

По словам члена правления Paide Takso Тармо Пийскоппеля, интерес к увеселительным поездкам есть. «Мы уже совершили два увеселительных тура», - отмечает он.

В первый раз в путешествие отправились двое мужчин, во второй – компания из трех человек. Пийскоппель отмечает, что цена поездки от количества участников не зависит.