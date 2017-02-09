Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в госбюджете 2018-2019 годов потребуется запланировать соответствующее целевое выделение средств. Участники заседания сочли важным, чтобы у государства было бы право со своей стороны назначать членов в совет юридического лица по развитию Горхолла, а оператора конференц-центра надо будет найти в ходе публичного конкурса.

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что реконструкция Таллиннского горхолла имеет широкое значение, поскольку реконструкция Горхолла позволит сделать Эстонию в международном туристическом бизнесе еще более привлекательной.

«Государство и город в сотрудничестве создадут центр притяжения, благодаря которому появятся новые рабочие места для наших людей и новые возможности для наших предпринимателей. Этот масштабный проект важен не только для туристического сектора, но и для всей нашей экономики», - отметил Ратас.

Он подчеркнул также важность совместных усилий государства и местного самоуправления.

«Это первый крупный проект данного правительства в области сотрудничества государства и местного самоуправления, от которого выиграют обе стороны. Надеюсь, что в будущем у нас будет больше совместных проектов, в которых государственный и местный уровни будут вносить совместный вклад в улучшение нашей жилой среды», - добавил Ратас.