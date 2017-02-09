Скандалище: Фуркад толкнул Логинова во время биатлонной эстафеты и ушел с пьедестала, Губерниев назвал француза

Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 9,6 секунды, допустив четыре промаха на восьми огневых рубежах.

На финише Шипулин в очной дуэли не смог одолеть лидера общего зачета Кубка мира француза Мартена Фуркада. Тот в пределах правил не позволил Антону обогнать себя, перекрыв коридор, пишет newsru.com.

В итоге россияне уступили 3,2 секунды победителям, которые допустили семь промахов. Французы втиснулись на пьедестал с восемью промахами и одним штрафным кругом, проиграв немцам 2,2 секунды.

Сборной России удалось прервать безмедальную серию на чемпионатах мира, которая длилась 701 день. В смешанной эстафете в рамках этого турнира отечественная команда в последний раз завоевывала медали в 2008 году.

При передаче эстафеты Фуркад атаковал закончившего третий этап россиянина Александра Логинова, который после отбытия дисквалификации подвергается настоящей травле со стороны соперников. Француз сделал движение палкой в сторону Логинова и наехал на его лыжу, что привело к падению российского спортсмена.

Сам Логинов после финиша отметил, что для оценки ситуации необходимо посмотреть повтор.

"Надо посмотреть повтор, потому что все произошло очень быстро. Я не обратил внимания на это: упал и побежал дальше. Пусть это останется на его совести. Я не обращаю внимания на давление. Моя работа - бегать и показывать результат", - цитирует россиянина ТАСС.

Вдобавок Фуркад демонстративно ушел с пьедестала почета во время награждения сборной России, отказавшись пожимать руку Шипулину и Логинову.

Вернуться на пьедестал француза уговорил лично президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, который чествовал призеров.

"Честно говоря, после сегодняшней гонки я потерял к Фуркаду всякое уважение, - заявил Шипулин ТАСС. - Я его ценю как спортсмена, он очень сильный, но с человеческой точки зрения, он ведет себя очень некрасиво, он сбил Александра, было видно, что он сделал это специально. И во-вторых, как он вел себя на финише - если ты считаешь себя сильным спортсменом, надо разбираться на трассе честно, а не закрывать коридоры, может это и было по правилам, но я бы на его месте так не поступил".

Ранее Мартен Фуркад позволял себе критические замечания в адрес Логинова, который вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации за употребление допинга и стал трехкратным чемпионом Европы. Француз в частности заявлял, что не хочет соревноваться с теми, кто хоть однажды принимал запрещенные препараты.

Среди участников травли Логинова также засветились норвежец Йоханесс Бе и немец Эрик Лессер.

Похождения Фуркада прокомментировал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев: «Мартен, ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир».