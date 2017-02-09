Молодцы! Контавейт и Нууди принесли Эстонии победу над Израилем

Сборная Эстонии во главе с Анетт Контавейт одержала победу с общим счетом 2:1 над израильтянками в секторе "D" первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. У эстонок еще остаются шансы на выход из группы. В решающем поединке Анетт Контавейт и Майлеэн Нууди были сильнее Юлии Глушко и Шелли Кролицки (5:7, 7:5, 6:3). В одиночном разряде Валерия Горлач уступила Дениз Хазанюк (1:6, 5:7), а в другом противостоянии Контавейт оказалась сильнее Глушко (6:4, 6:3).

Турнир проходит с 8 по 11 февраля в новом теннисном центре Tallink. За призы ведут борьбу женские сборные из 14 стран.