Пятница, 10. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Как известно, в Эстонии было принято решение кардинально реформировать пенсионную систему, пишет «МК-Эстония». Вот только кому это действительно будет выгодно и на сколько больше будут получать пенсионеры в будущем?

Много лет размер пенсий в стране зависел от размера зарплат. Точнее – от размера соцналога, который за работника выплачивал работодатель. Условиями получения пенсии являлся возраст – с 63 лет официально можно было выйти на пенсию. И стаж – не менее 15 лет работы в Эстонии. Правда, пенсионный возраст тоже повышают, но это сейчас к делу относится не напрямую.

Против неравенства

Сам размер пенсии высчитывается по хитрой и многим непонятной схеме, когда к базовой части пенсии (153,3 евро) добавляется стажевая часть. И выходит, что у тех, кто получает зарплату выше средней, и пенсия повыше. Правда, хорошую зарплату нужно было получать не один десяток лет – тогда разница действительно становилась ощутимой.

Однако большую часть страны перспектива старости только пугала. Примерно две трети населения Эстонии могли рассчитывать лишь на нищенское существование – у 77% работающего населения страны зарплата ниже средней. В принципе, дело можно было бы поправить, если бы не система налогообложения. Работодателю просто невыгодно платить работнику официально нормальные деньги – налоговые отчисления составляют чуть ли не половину от зарплаты. Поэтому многие хитрят.  А загнанные в угол люди соглашаются на все, лишь бы работать и сводить концы с концами. Даже понимая, что в отдаленной перспективе все это ударит именно по пенсии.

«Нынешняя система начисления пенсий ставит людей в неравные условия, – комментирует руководитель пенсионной политики Министерства социальных дел Агне Неттан-Сепп. – Получающие сейчас небольшую зарплату в будущем станут получателями очень небольшой пенсии. Задача государства – дать населению чувство защищенности и уверенности в том, что с выходом на пенсию люди не станут нищими».

По ее словам, пенсионная система должна обеспечить достойный доход. Причем таким образом, чтобы разница в зарплатах не оказывала на ее размер существенного влияния.

«Кроме того, если первая пенсионная ступень станет солидарной, то возможность прибавки никуда не денется: вторая и третья пенсионные ступени как раз дадут дополнительный доход пенсионеру», – поясняет Неттан-Сепп.  

Однако речь идет не столько о достойном доходе (он-то как раз не столь существенно изменится после реформы), сколько о ликвидации неравенства. Потому что при нынешней системе разница в пенсиях низкооплачиваемых работников и тех, кто получает хорошую зарплату, постоянно росла. Если сейчас разница между 20 процентами самых высоких и 20 процентами самых низких пенсий составляет 1,7, то через два десятка лет эта разница стала бы четырехкратной.

Раз ступенька, два ступенька…

При этом, как оказывается, народ по-прежнему не слишком понимает разницу между пенсионными ступенями.

Первая пенсионная ступень – это та самая государственная пенсия, на которую (в  нынешней редакции закона) имеет право каждый, кто отработал как минимум 15 лет в Эстонии и достиг пенсионного возраста. И именно от нее зависит сейчас и то, насколько нищим окажется вышедший на пенсию человек. Даже те, кто получал зарплату выше средней, с выходом на пенсию понимают, как страшно жить. Сложные коэффициенты расчетов, на которые непосредственно влияет размер выплаченного соцналога и количество «рабочих» лет, порождают массу путницы. Но ясно одно. Если ваша зарплата ниже средней, то в старости, надеясь только на первую пенсионную ступень, рассчитывать не на что.

Вторая пенсионная ступень (накопительная пенсия) призвана чуть скорректировать эту разницу. Тем, кто присоединился к ней, ежемесячно дополнительно «капает» 6% накоплений. 2% от зарплаты вносит сам работник, еще 4% докладывает государство. С выходом на пенсию из накопленных паев будут совершаться выплаты к основной пенсии. Сейчас еще очень рано говорить об эффективности системы, она относительно молода, и только что вышедшие на пенсию люди, у которых была возможность присоединиться ко второй ступени, не успели накопить достаточных резервов. К тому же тут еще следует учесть кризис, когда государство на время заморозило свою часть взносов во вторую ступень.

Но в целом специалисты оптимистично смотрят в будущее, полагая, что с годами, когда нынешняя молодежь (ко второй пенсионной ступени в обязательном порядке присоединены те, кто родился в 1983 году или позже) выйдет на пенсию, у них будет накоплен достаточный резерв, который позволит им жить в относительном достатке. Напомним также и то, что сейчас те, кто не успел в свое время подключиться ко второй пенсионной системе, уже не могут это сделать. Им остается лишь третья пенсионная ступень – самая, как считается, рисковая.

Читайте статью целиком на mke.ee.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвторая пенсионная ступеньнакопительная пенсияпенсионерыпенсионная системапенсионный возрастразница в зарплатахреформатретья пенсионная ступеньэстония
По теме
В Таллинне семь фирм предлагают пенсионерам скидки

В Таллинне семь фирм предлагают пенсионерам скидки

Таллинн продолжил в нынешнем году сотрудничество с семью фирмами, и они сохранили льготы на свои  услуги для  столичных пенсионеров, сообщает Раэпресс. 
Что принесет пенсионная реформа? Эксперты отвечают на вопросы читателей

Что принесет пенсионная реформа? Эксперты отвечают на вопросы читателей

На прошлой неделе Postimees на эстонском языке попросил своих читателей задать вопросы по грядущей пенсионной реформе, на которые теперь получены ответы экспертов. Поскольку жителей Эстонии, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, волнует одно и то же, предлагаем и нашим читателям ознакомиться с крайне важной информацией. Схемы руководителя больницы лишили пенсионеров похоронных денег

Схемы руководителя больницы лишили пенсионеров похоронных денег 9

Обстоятельства банкротства бизнеса быстрых кредитах члена правления Пярнуской больницы Яана Пыллусте раскрывают JOKK-схемы (JOKK – юридически все корректно – ред.), при которых одолженные пенсионерами деньги просто списали, а кредитная контора продолжает свою деятельность под той же торговой маркой и под руководством жены Пыллусте. Ансип: изменение пенсионной системы нужно обсудить с народом

Ансип: изменение пенсионной системы нужно обсудить с народом 3

Вице-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Андрус Ансип считает, что предложения нынешнего правительства по изменению пенсионной системы не обязательно плохи, но их следует октровенно обсудить с народом.
скандал на чм по биатлону
limon.ee
президентские награды
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
LIMON.EE
KRASOTKA.EE

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:02
Поругался с врачом? Лечись в другом городе
11:02
Видео: смотрим, как выглядит находящаяся на глубине 60 метров люкс-квартира
10:59
Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?
10:58
СМИ рассказали о выходе из строя всех британских ударных подлодок
10:54
Мартен Фуркад: «Я не специально сбил Александра Логинова и хотел пожать ему руку на награждении»
10:51
Информация для мужчин: в конце месяца в аптеках страны сложно будет достать лекарство Fokusin
10:40
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
10:30
Бывший тренер сборной России назвал Логинова щенком по сравнению с Фуркадом (1)
10:30
Таллиннский аэропорт резко увеличил пассажиропоток
10:28
Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу
10:28
Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке
10:25
Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
10:15
"Ралли Швеции": Отт Тянак поднялся на второе место в общем зачете
10:08
Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс
10:04
Наконец-то! Установлен источник зловоний в Кохтла-Ярве
10:00
Фото: стильная студия в Таллинне с потрясающим видом
09:59
Молодцы! Контавейт и Нууди принесли Эстонии победу над Израилем
09:58
Известная российская актриса рассказала Малахову, как ей удалось победить рак
09:56
СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии
09:48
Гороскоп на 10 февраля: проявите терпение и снисходительность
Все новости
LimonЦеликом
Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Известная российская актриса рассказала Малахову, как ей удалось победить рак

Известная российская актриса рассказала Малахову, как ей удалось победить рак

Гороскоп на 10 февраля: проявите терпение и снисходительность

Гороскоп на 10 февраля: проявите терпение и снисходительность

10:59
Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?
10:40
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
10:28
Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке
9. фев
Кто ответит на этот вопрос, тот молодец! Для каких целей в СССР выпускали консервированную воду? (1)
KrasotkaЦеликом
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей

Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей (4)

Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали

Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали

9. фев
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!
9. фев
Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой
9. фев
Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция
9. фев
Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала
SportsЦеликом
Мартен Фуркад: «Я не специально сбил Александра Логинова и хотел пожать ему руку на награждении»

Мартен Фуркад: «Я не специально сбил Александра Логинова и хотел пожать ему руку на награждении»

Бывший тренер сборной России назвал Логинова щенком по сравнению с Фуркадом

Бывший тренер сборной России назвал Логинова щенком по сравнению с Фуркадом (1)

"Ралли Швеции": Отт Тянак поднялся на второе место в общем зачете

09:59
Молодцы! Контавейт и Нууди принесли Эстонии победу над Израилем
ВпрокЦеликом
Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)

9. фев
У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги
Погода
Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Страшные фото: более 400 китов совершили массовое самоубийство в Новой Зеландии

Страшные фото: более 400 китов совершили массовое самоубийство в Новой Зеландии

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Галерея: в центре Тарту открытым огнем горел гаражный комплекс

Галерея: в центре Тарту открытым огнем горел гаражный комплекс

Суд отправил совершившую убийство девушку на шесть лет за решетку

Суд отправил совершившую убийство девушку на шесть лет за решетку

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Культура
Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Спектакль Романа Виктюка

Спектакль Романа Виктюка "Федра" (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Самые читаемые
Таксофирма рекламирует увеселительную поездку с наркотиками, проститутками и алкоголем
Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?
Стал известен возможный преемник Корнилия
Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот
Система родительского отпуска изменится(2)
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (58)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (34)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Министр Осиновский: проблему с очередями к врачам нужно решать, цена вопроса – 100 миллионов евро(13)
Bалюта
USD
0,935 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees