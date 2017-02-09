Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Много лет размер пенсий в стране зависел от размера зарплат. Точнее – от размера соцналога, который за работника выплачивал работодатель. Условиями получения пенсии являлся возраст – с 63 лет официально можно было выйти на пенсию. И стаж – не менее 15 лет работы в Эстонии. Правда, пенсионный возраст тоже повышают, но это сейчас к делу относится не напрямую.

Против неравенства

Сам размер пенсии высчитывается по хитрой и многим непонятной схеме, когда к базовой части пенсии (153,3 евро) добавляется стажевая часть. И выходит, что у тех, кто получает зарплату выше средней, и пенсия повыше. Правда, хорошую зарплату нужно было получать не один десяток лет – тогда разница действительно становилась ощутимой.

Однако большую часть страны перспектива старости только пугала. Примерно две трети населения Эстонии могли рассчитывать лишь на нищенское существование – у 77% работающего населения страны зарплата ниже средней. В принципе, дело можно было бы поправить, если бы не система налогообложения. Работодателю просто невыгодно платить работнику официально нормальные деньги – налоговые отчисления составляют чуть ли не половину от зарплаты. Поэтому многие хитрят. А загнанные в угол люди соглашаются на все, лишь бы работать и сводить концы с концами. Даже понимая, что в отдаленной перспективе все это ударит именно по пенсии.

«Нынешняя система начисления пенсий ставит людей в неравные условия, – комментирует руководитель пенсионной политики Министерства социальных дел Агне Неттан-Сепп. – Получающие сейчас небольшую зарплату в будущем станут получателями очень небольшой пенсии. Задача государства – дать населению чувство защищенности и уверенности в том, что с выходом на пенсию люди не станут нищими».

По ее словам, пенсионная система должна обеспечить достойный доход. Причем таким образом, чтобы разница в зарплатах не оказывала на ее размер существенного влияния.

«Кроме того, если первая пенсионная ступень станет солидарной, то возможность прибавки никуда не денется: вторая и третья пенсионные ступени как раз дадут дополнительный доход пенсионеру», – поясняет Неттан-Сепп.

Однако речь идет не столько о достойном доходе (он-то как раз не столь существенно изменится после реформы), сколько о ликвидации неравенства. Потому что при нынешней системе разница в пенсиях низкооплачиваемых работников и тех, кто получает хорошую зарплату, постоянно росла. Если сейчас разница между 20 процентами самых высоких и 20 процентами самых низких пенсий составляет 1,7, то через два десятка лет эта разница стала бы четырехкратной.

Раз ступенька, два ступенька…

При этом, как оказывается, народ по-прежнему не слишком понимает разницу между пенсионными ступенями.

Первая пенсионная ступень – это та самая государственная пенсия, на которую (в нынешней редакции закона) имеет право каждый, кто отработал как минимум 15 лет в Эстонии и достиг пенсионного возраста. И именно от нее зависит сейчас и то, насколько нищим окажется вышедший на пенсию человек. Даже те, кто получал зарплату выше средней, с выходом на пенсию понимают, как страшно жить. Сложные коэффициенты расчетов, на которые непосредственно влияет размер выплаченного соцналога и количество «рабочих» лет, порождают массу путницы. Но ясно одно. Если ваша зарплата ниже средней, то в старости, надеясь только на первую пенсионную ступень, рассчитывать не на что.

Вторая пенсионная ступень (накопительная пенсия) призвана чуть скорректировать эту разницу. Тем, кто присоединился к ней, ежемесячно дополнительно «капает» 6% накоплений. 2% от зарплаты вносит сам работник, еще 4% докладывает государство. С выходом на пенсию из накопленных паев будут совершаться выплаты к основной пенсии. Сейчас еще очень рано говорить об эффективности системы, она относительно молода, и только что вышедшие на пенсию люди, у которых была возможность присоединиться ко второй ступени, не успели накопить достаточных резервов. К тому же тут еще следует учесть кризис, когда государство на время заморозило свою часть взносов во вторую ступень.

Но в целом специалисты оптимистично смотрят в будущее, полагая, что с годами, когда нынешняя молодежь (ко второй пенсионной ступени в обязательном порядке присоединены те, кто родился в 1983 году или позже) выйдет на пенсию, у них будет накоплен достаточный резерв, который позволит им жить в относительном достатке. Напомним также и то, что сейчас те, кто не успел в свое время подключиться ко второй пенсионной системе, уже не могут это сделать. Им остается лишь третья пенсионная ступень – самая, как считается, рисковая.

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