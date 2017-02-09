СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии

Источники газеты в органах военного управления России сообщили, что налет совершали опытные экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 М и Су-34, а также штурмовиков Су-25 СМ, которые ранее проводили совместные операции с турецкими ВВС, сообщает портал РБК.

Цели для нанесения ударов были согласованы по линии генштабов России и Турции и командования авиационных группировок двух стран на основе космической и агентурной разведок.

Источники газеты предположили, что одной из причин случившегося могло стать незапланированное перемещение турецкой группировки в квадрат, заранее определенный для бомбардировки. Однако точно выяснить это можно будет только после совместно проведенного расследования.

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