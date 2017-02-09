Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Лучшим по итогам короткого допучастка протяженностью 1,90 км стал Яри-Матти Латвала: за рулем Yaris WRC финн опередил ближайшего из преследователей более чем на полсекунды. Отт Тянак и Мартин Ярвеоя финишировали четвертыми. В общем зачете эстонский экипаж занимает второе место.
Второй и третий результаты достались гонщикам Hyundai – Тьерри Невиллю и Дани Сордо соответственно. Третий представитель команды из Альценау, Хейден Пэддон, допустил при прохождении «ипподромного» допа ошибку, зацепив тюк с сеном и показав время за пределами первой десятки.
Лучшим из остальных по результатам СУ1 стал Отт Тянак, уступивший лидеру гонки 0,8 секунды. Следом классифицировался Себастьен Ожье, а главный герой утреннего тестового спецучастка – Мадс Остберг – довольствовался шестым временем.
Замкнули десятку сильнейших Крис Мик из Citroen, Юхо Хяннинен, Элфин Эванс и Оле-Кристиан Вайби. Норвежец возглавил гонку в зачете WRC 2, отмечает motorsport.com.
Положение после СУ1
|Поз.
|Пилот
|Машина
|Время/Отст.
|1.
|Яри-Матти Латвала
|Toyota Yaris WRC
|1.34,1
|2.
|Тьерри Невилль
|Hyundai i20 Coupe WRC
|+ 0,6
|3.
|Дани Сордо
|Hyundai i20 Coupe WRC
|+ 0,7
|4.
|Отт Тянак
|Ford Fiesta WRC
|+ 0,8
|5.
|Себастьен Ожье
|Ford Fiesta WRC
|+ 0,9
|6.
|Мадс Остберг
|Ford Fiesta WRC
|+ 1,2
|7.
|Крис Мик
|Citroën C3 WRC
|+ 2,0
|8.
|Юхо Хяннинен
|Toyota Yaris WRC
|+ 2,1
|=
|Элфин Эванс
|Ford Fiesta WRC
|+ 2,1
|10.
|Оле-Кристиан Вайби
|Škoda Fabia R5
|+ 2,4