Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

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"Ралли Швеции": Отт Тянак поднялся на второе место в общем зачете

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Второй этап чемпионата мира по ралли традиционно стартовал в четверг с ночного зрительского спецучастка в Карлстаде, пишет Postimees.

Лучшим по итогам короткого допучастка протяженностью 1,90 км стал Яри-Матти Латвала: за рулем Yaris WRC финн опередил ближайшего из преследователей более чем на полсекунды. Отт Тянак и Мартин Ярвеоя финишировали четвертыми. В общем зачете эстонский экипаж занимает второе место.

Второй и третий результаты достались гонщикам Hyundai – Тьерри Невиллю и Дани Сордо соответственно. Третий представитель команды из Альценау, Хейден Пэддон, допустил при прохождении «ипподромного» допа ошибку, зацепив тюк с сеном и показав время за пределами первой десятки.

Лучшим из остальных по результатам СУ1 стал Отт Тянак, уступивший лидеру гонки 0,8 секунды. Следом классифицировался Себастьен Ожье, а главный герой утреннего тестового спецучастка – Мадс Остберг – довольствовался шестым временем.

Замкнули десятку сильнейших Крис Мик из Citroen, Юхо Хяннинен, Элфин Эванс и Оле-Кристиан Вайби. Норвежец возглавил гонку в зачете WRC 2, отмечает motorsport.com.

Положение после СУ1

Поз. Пилот Машина Время/Отст.
1.  Яри-Матти Латвала Toyota Yaris WRC 1.34,1
2.  Тьерри Невилль Hyundai i20 Coupe WRC + 0,6
3.  Дани Сордо Hyundai i20 Coupe WRC + 0,7
4.  Отт Тянак Ford Fiesta WRC + 0,8
5.  Себастьен Ожье Ford Fiesta WRC + 0,9
6.  Мадс Остберг Ford Fiesta WRC + 1,2
7.  Крис Мик Citroën C3 WRC + 2,0
8.  Юхо Хяннинен Toyota Yaris WRC + 2,1
=  Элфин Эванс Ford Fiesta WRC + 2,1
10.  Оле-Кристиан Вайби Škoda Fabia R5 + 2,4
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАcitroënfordford fiestahyundaiškodatoyota yariswrcотт тянаксебастьен ожьеЯри-Матти Латвала
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