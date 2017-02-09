Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Лучшим по итогам короткого допучастка протяженностью 1,90 км стал Яри-Матти Латвала: за рулем Yaris WRC финн опередил ближайшего из преследователей более чем на полсекунды. Отт Тянак и Мартин Ярвеоя финишировали четвертыми. В общем зачете эстонский экипаж занимает второе место.

Второй и третий результаты достались гонщикам Hyundai – Тьерри Невиллю и Дани Сордо соответственно. Третий представитель команды из Альценау, Хейден Пэддон, допустил при прохождении «ипподромного» допа ошибку, зацепив тюк с сеном и показав время за пределами первой десятки.

Лучшим из остальных по результатам СУ1 стал Отт Тянак, уступивший лидеру гонки 0,8 секунды. Следом классифицировался Себастьен Ожье, а главный герой утреннего тестового спецучастка – Мадс Остберг – довольствовался шестым временем.

Замкнули десятку сильнейших Крис Мик из Citroen, Юхо Хяннинен, Элфин Эванс и Оле-Кристиан Вайби. Норвежец возглавил гонку в зачете WRC 2, отмечает motorsport.com.

Положение после СУ1