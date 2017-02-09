Наконец-то! Установлен источник зловоний в Кохтла-Ярве

По сравнению с периодом двадцатилетней и даже десятилетней давности воздух в промышленном районе Кохтла-Ярве стал значительно чище: строгие нормы и требования вынуждают предприятия работать над снижением количества выбросов в атмосферу, а также технологии стали более экологичными. И все же тема кохтла-ярвеского воздуха постоянно на повестке дня; дежурный телефон Инспекции окружающей среды (ИОС) от жалоб горожан временами раскаляется докрасна, и своим носом вонь может учуять любой, кто «вовремя» окажется в городе.

Все эти годы чиновники окружающей среды, разводя руками, признавали, что виновника зловония установить невозможно. Было подтверждено, что ни одно предприятие не превышает разрешенные законом нормы загрязнения и что дело имеем с совместным воздействием промышленных выбросов в атмосферный воздух, противостоять которому бессильны.

Два года назад ИОС вплотную взялась за дело и заказала у Центра исследований окружающей среды детальное исследование атмосферного воздуха в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Теперь исследование готово, и по его результатам Инспекция окружающей среды готова начать действовать.

Центр исследований окружающей среды изучал ситуацию целый год - с июля 2015 по июль 2016 года - и несколькими способами. Нанесли на карту источники загрязнения и выбрали пункты замеров (восемь предприятий первоочередной важности плюс полукоксовые горы), установили временные станции мониторинга, отдельно замерили содержание и количества пахучих веществ, опросили жителей. Результаты сравнили как с похожим исследованием, проведенным в 2005-2006 годах, так и с поступавшими в последние годы от жителей жалобами.

Если в 2010-2012 годах на дежурный телефон Инспекции окружающей среды звонили по причине вони менее сотни раз, то в 2014 году подобных жалоб поступило 311. В следующие годы жалоб было меньше. Поскольку, согласно исследованию, в рекордном году средние показатели сероводорода как главного виновника зловония не были более высокими, а превышения норм — более частыми, то ИОС в качестве одной из возможных причин считает подготовленное в том же году исследование воздуха в Силламяэ, что могло побудить кохтлаярвесцев больше сообщать и о своей проблеме.

Сравнивая время подачи жалоб с данными мониторинга, в исследовании констатировали, что в час, предшествовавший предъявлению жалоб, зарегистрированные на станциях мониторинга концентрации сероводорода превышали обонятельный порог.

Также отметили, что основным виновником неприятного запаха в этом регионе является именно сероводород вместе с другими соединениями серы. Предприятия не превышали количества выбросов, установленные в разрешении на загрязнение, станции мониторинга регистрировали единичные превышения и случались они редко.

Одна из авторов исследования Кайса Кесанурм отметила, что предельно допустимое содержание сероводорода - 8 μg/м³, но для появления раздражающего запаха достаточно, если его содержание в воздухе составит 0,22 μg/м³. Для здоровья не опасно, но все же неприятно.

Вблизи полукоксовых гор - как горы VKG, так и государственных (закрытых) гор - содержание загрязняющих веществ оказалось выше разрешенного для фона городского воздуха. Прежде эти горы в качестве источника загрязнения не рассматривали.

Куда более, чем то, как и что исследовали, жителей города интересует, что теперь будет дальше.

«Теперь мы знаем, что причиной раздражающего запаха не являются чьи-то правонарушения, и ставшее привычным обвинение VKG несправедливо, - говорит заведующий Ида-Вирумааским бюро Инспекции окружающей среды Айвар Лайнъярв. - Зато теперь у нас есть основание требовать от предприятий программу деятельности по уменьшению содержания пахучего вещества. В ближайшее время начнем с предприятиями переговоры, чтобы определить разумный срок для подготовки такой программы».

По словам Лайнъярва, от предприятий ждут конкретной программы вместе с техническими решениями. «Они не обязательно будут простыми и дешевыми», -отметил он. Также должны иметься доказательства, в какой мере предлагаемые решения уменьшат раздражающий запах.

Если зловоние, распространяемое своей полукоксовой горой, VKG постарается устранить, то с закрытыми горами - по меньшей мере сейчас - ничего предпринять не могут.

«Эти горы ведь распространяли вонь все время, но поскольку доля атмосферных выбросов предприятий значительно сократилась, то зловоние с гор теперь более ощутимо, то есть удельный вес источаемой полукоксовыми горами вони увеличился на фоне уменьшения уровня загрязнения предприятий», - сказал главный специалист по качеству атмосферного воздуха Центра исследований окружающей среды Марек Маазикметс.