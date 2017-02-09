Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Для прочтения можно выбрать любое поэтическое произведение эстонского автора. Оно может прозвучать на эстонском языке либо на русском (в переводе). Жюри, куда войдут профессиональные актеры и общественные деятели, будет оценивать выразительность, умение донести смысл исполняемого произведения, артистичность и дикцию. Оценивание пройдет в двух возрастных категориях: ученики 8-9 классов и ученики 10-12 классов. Максимальная продолжительность выступления – 5 минут. Участники, исполняющие произведения на эстонском языке, будут оцениваться отдельно.

Регистрация будет проходить по ссылке и закончится, когда количество участников достигнет 50 человек. От каждой школы организаторы ждут максимально по два участника (возраст и язык исполнения значения не имеет). Для участников из Нарвы, Силламяэ и Йыхви предусмотрен транспорт со стороны организаторов.

По всем вопросам, связанным с организацией и условиями конкурса, можно обращаться по адресу: etlemiskonkurss2017@gmail.com. На этот же адрес не позднее 15.04.2017 нужно отправить портретную фотографию участника.