Таллиннский аэропорт резко увеличил пассажиропоток

По словам директора по маркетингу Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, число пассажиров на регулярных линиях выросло прежде всего за счет посадочных мест на Nordica, airBaltic и «Аэрофлоте».

“В связи с выросшим предложением вырос на 21% и спрос, на авиабизнес по-прежнему больше всего влияет низкая цена на топливо на мировом рынке», - отметил Пяргмяэ.

Больше всего, на 77%, в январе по сравнению с прошлым годом выросло число пассажиров Nordica. Местный перевозчик оперирует 10 прямыми линиями из Таллинна, самыми популярными пунктами назначения оказались в январе Мюнхен, Стокголь и Варшава. Также растет и число пассажиров airBaltic, где популярными оказались рейсы из Таллинна в Амстердам, Вильнюс и Берлин. В общем зачете чаще всего из эстонской столицы летали в Хельсинки, Франкфурт, Стокгольм, Ригу и Москву.

Рынок чартерных перевозок также восстанавливается благодаря растущему доверию к курортам Египта и Ближнему Востоку – так, например, чаще стали летать в Хургаду и Дубай.

Объем товарных перевозок через Таллиннский аэропорт вырос на 72,7% до 1124 тонн, прежде всего благодаря тому, что добавились рейсы дочерней фирмы Omniva Post11, перевозящие китайские товары.