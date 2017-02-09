Ведущий борьбу за место в основе Клаван тренируется отдельно от главной команды

По сообщению Eurosport, Клаван, который по состоянию здоровья пропустил матч против "Халл Сити", вчера вернулся к тренировочному процессу, но занимался отдельно от основного состава "Ливерпуля".

На тренировке также отсутствовали Адам Лаллана и получивший травму колена Деян Ловрен. Если последний не успеет восстановиться к матчу против "Тоттенхэма", то, вполне вероятно, что его место в составе займет Клаван.

"Ливерпуль" с 46 очками занимает пятое место в таблице, "Тоттенхэм" - второй и имеет на своем счету 50 очков.