Информация для мужчин: в конце месяца в аптеках страны сложно будет достать лекарство Fokusin

Департамент отмечает, что лекарство может исчезнуть из аптек в последнюю неделю февраля, сообщает портал Tervis.
Сейчас лекарство, а также его аналоги на основе тамсулозина, можно спокойно купить в аптеках.
По данным Департамента лекарственных средств, в конце месяца возникнут сложности с поставкой в Эстонию лекарства Fokusin, лечащего у мужчин проблемы при мочеиспускании.
Департамент отмечает, что лекарство может исчезнуть из аптек в последнюю неделю февраля, сообщает портал Tervis.
Сейчас лекарство, а также его аналоги на основе тамсулозина, можно спокойно купить в аптеках.
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