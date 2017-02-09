СМИ рассказали о выходе из строя всех британских ударных подлодок

Издание отмечает, что министерство обороны не докладывает об этом премьер-министру страны Терезе Мэй, опасаясь ее реакции, сообщает Газета.ru.

По сведениям источников, на трех новейших подлодках модели Astute, стоимость каждой из которых составляет €1,4 млн, постоянно обнаруживаются технические проблемы, а четыре более старые субмарины модели Trafalgar «дышат на ладан».

Издание также пишет, что в настоящий момент на пяти подлодках устраняют неполадки, а одну из представительниц новой модели Ambush ремонтируют после столкновения с танкером недалеко от Гибралтара.

Таким образом только одна подлодка типа Astute «остается на ходу», однако пока она проходит испытания и будет готова лишь через пару недель. В состоянии полной боеготовности находятся только стратегические субмарины модели Vanguard, которые несут ядерные ракеты.