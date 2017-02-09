Пять хитростей, которые помогут сохранить тепло в доме

Не прячьте батареи за плотными шторами или мебелью

Безусловно, батареи - не самый привлекательный элемент интерьера, и их часто прячут за занавесками или мебелью. Но это препятствует свободному перемещению воздуха в доме, из-за чего за мебелью может быть очень тепло, а в комнате - по-прежнему холодно.

Не забывайте о духовке

Приготовление еды в духовке даст дополнительное тепло. В каком-то смысле это можно назвать регенерацией энергии. Поэтому, когда закончите готовить, оставьте дверцу духовки открытой, чтобы тепло перебралось в помещение.

Не перетапливайте

Современные системы отопления оснащены терморегуляторами, которые позволяют по желанию менять температуру в комнатах. Поэтому, например, в рабочие дни, когда большую часть дня дома никого нет, помещение не должно отапливаться в полную силу.

Приглашайте друзей в гости

Большое количество людей в одном помещение - эффективный источник тепла. Только представьте: один человек в комнате дает в среднем 80 Вт. Приглашай друзей в гости и не отпускай от себя близких, вне зависимости от времени года.

Осмотрите окна

Окна в старых домах и квартирах не способны в достаточной степени сохранять тепло. Старые оконные рамы пропускают холодный воздух, поэтому если нет возможности их заменить, стоит хотя бы задуматься об утеплении. Внимание: при выборе материала надо отдать предпочтение тому, который сохраняет тепло, но в то же время является дышащим.