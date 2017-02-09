Немецкий телеканал: ФСБ отправляет своих агентов в Евросоюз под видом чеченских беженцев

В фильме «Холодная война Путина», автором которого стал журналист ZDF, говорится о бывшем полковнике ФСБ, который переехал в Германию и рассказал о методах работы российских спецслужб. По его словам, он участвовал в различных тайных операциях по дестабилизации ситуации на Западе, сообщает РБК.

В частности, собеседник ZDF рассказал, что из России в Германию под видом беженцев с фальшивыми документами отправлялись уроженцы Чечни. Теперь они якобы являются частью российской сети за рубежом. При этом они как передают информацию о потенциальных террористах в мусульманских диаспорах в ЕС, так и участвуют в антиправительственных акциях.

Игорь (как называют в фильме бывшего полковника ФСБ) рассказал, что уроженцы Чечни, направленные спецслужбами, осели в Гамбурге, Брюсселе, Лондоне, Париже и других городах Европы.

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