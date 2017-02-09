Стали известны подробности несчастного случая в военном городке Тапа

Несчастный случай произошел на строительном объекте на улице Лооде. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Вчера полиция возбудила уголовное дело, сообщает Postimees.ee.

В Силах обороны Эстонии подтвердили, что несчастный случай действительно имел место. В нем пострадал мужчина, который не является военным.

В фирме Estomet не стали уточнять, в каком состоянии находится их рабочий, сославшись на то, что этот инцидент сейчас расследуется. Фирма Estomet занимается производством и установкой металлоконструкций.