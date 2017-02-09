Это Путин виноват: украинский министр обвинил Россию в провокациях против Романа Зозули

Представитель власти заступился за игрока сборной Украины, травлю которого, по его версии, организовали россияне. Климкин заверил, что его ведомство постарается не допустить дальнейших провокаций, сообщает newsru.com.

"Мы стараемся с самого начала ему помогать. И мы прекрасно знаем, что там была организована очень сознательная провокация, когда нескольких левых ультрас абсолютно цинично использовали. Прекрасно понимаем, что провокации будут и дальше, и что идут они со стороны России. Будем стараться их не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально", - цитирует Климкина УНИАН .

По его убеждению, футбольная общественность Испании имеет абсолютно другое мнение, а с местными политиками у посольства и МИДа Украины налажены очень хорошие отношения и понимание.

Отметим, что в баннерах с надписями "Нацисты, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон", вывешенных болельщиками на матче Кубка Германии, украинцы также склонны видеть "руку Москвы".

Роман Зозуля в январе должен был перейти из "Бетиса" в "Райо Вальекано" на правах аренды, однако трансфер не состоялся из-за протестов фанатов принимающего клуба. Им не понравились связи футболиста с националистическими организациями. В итоге мадридцы отказались от аренды и вернули украинца в "Бетис", где Зозуля не сможет выходить на поле в официальных матчах, так как уже был отзаявлен.

27-летний нападающий оказывал материальную помощь украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Кроме того, Зозуля на своей странице в социальных сетях выкладывал фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Ранее с обвинениями в фашизме в Испании столкнулся украинский футболист Евгений Коноплянка. Поводом для этого послужило появившееся в Сети фото игрока, позирующего на фоне слогана "Слава Украине!", оставленного им в самолете.