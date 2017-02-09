Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи!

Девочка страдает наследственным дегенеративным заболеванием нервной системы, которое сопровождается врожденными пороками развития, задержкой в развитии, тяжелой эпилепсией и спонтанными переломами, сообщает Детский фонд. Девочка не может двигаться, самостоятельно есть и нуждается в круглосуточном уходе, пишет Tervis.

У мамы Вероники трое детей, двое из них имеют инвалидность. Женщина не могла позволить себе купить дочери специальное питание. Поэтому по совету лечащего врача она обратилась в Детский фонд, который решил помочь семье в приобретении специального питания. На это в течение этого года семье выделят 1192 евро.

Желающие помочь Веронике и другим детям, страдающим подобными заболеваниями, могут сделать это в рамках новой кампании Детского фонда Üleannetus на сайте www.üleannetus.ee/.