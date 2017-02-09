Фото: прокурор требует посадить обвиняемых в жестоком убийстве таксиста пожизненно

По мнению прокурора, вина подсудимых в совершении убийства доказана, а учитывая тяжесть преступления, суд должен прибегнуть к максимальной мере наказания – пожизненному заключению, сообщает Pärnu Postimees.

Прокурор уверен, что убийство таксиста с самого начало входило в планы братьев. «Но не просто убийство, - заявил Андерсон, - Первый удар ножом был опасным для жизни, но следующие удары дали понять, что их цель – мучительная смерть».

Процесс над братьями начался 9 января. Тогда прокурор в начале заседания сказал, что вопрос не в том, кто совершил преступление, а почему и как.

По словам Андерсона, таксисту Лембиту Уйбо было нанесено по меньшей мере 95 ножевых ударов, в том числе в голову, шею, руки и ноги. Смерть таксиста наступила от многочисленных колотых ран, которые вызвали внутреннее и внешнее кровотечение.

Филип-Артур и Беньямин признали свою вину частично. Беньямин Хийенурм утверждает, что он не участвовал в убийстве. "Only partly", - сказал на английском обвиняемый на суде.

31 января 2015 года в 21.00 полиция получила сообщение, что в Пярнумаа угнано такси Mercedes-Benz, с 65-летним таксистом связаться не удается. Полиция установила, что автомобиль покинул Эстонию около в 22 часов через пункт Икла, а затем проинформировала об этом своих коллег в Латвии и Литве.

Литовские полицейские остановили угнанную машину, в которой находились граждане Эстонии 18 и 20 лет, не проживающие в стране на постоянной основе.

Тело пропавшего таксиста было найдено на следующей день недалеко от деревни Пулли в Пярнумаа. Литовский суд передал молодых людей Эстонии 9 марта.

Ляэнаская окружная прокуратура обвиняет их в убийстве с целью ограбления. Закон предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.