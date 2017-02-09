Нарва снова ищет желающих открыть кафе-ресторан с очень дорогим видом

Пляжным зданием в нарвской Липовой ямке, частично открытым в прошлом году, с января 2017-го оперирует муниципальное целевое учреждение Narva Linna Arendus. Ему поручено довести до конца поиск партнера для аренды на втором этаже 314 квадратных метров кафе-ресторана и кухни. Это уже третья попытка найти подходящего ресторатора.

По убеждению городских руководителей и руководителя Narva Linna Arendus Софьи Хомяковой, главным козырем пляжного здания и будущего кафе-ресторана является шикарный вид на пограничную реку и сразу две крепости на ее берегах. «Этот вид мы попытаемся продать», - прямо сказала она, объясняя в том числе высокую наемную плату.

Предполагаемая городом месячная плата - 1650 евро плюс налог с оборота. Предпринимателю предлагают вносить ее целиком только с 2018 года, а до этого - частично, начиная с 15 процентов за июнь и июль.

«Мы постарались разработать очень лояльные условия», - прокомментировала Хомякова новость об объявлении уже третьих публичных торгов на право найма городского имущества, и она ожидает очень активное участие рестораторов.

Задача проста - открыть кафе-ресторан к лету этого года. Договор с победителем торгов будет заключен на десять лет.

«Нам нужен надежный оператор, чтобы пришла организация, которая сможет оснастить это место кухонным оборудованием, сделать дизайн и начать работать в нашем здании уже с 1 июня», - сказала Хомякова.

Торги пройдут, и победитель станет известен 1 марта. Таким образом, у арендатора, если он, наконец, найдется, будет три месяца на подготовку к открытию. Несколько осложнить подготовительную работу может то обстоятельство, что пляжное здание с его непростыми формами находится под авторским надзором, поэтому и оформление места питания потребует согласования с архитектором.

По словам Хомяковой, городу и его целевому учреждению все равно, чем еще будет заниматься предприниматель в пляжном здании, главное чтобы он предлагал людям поесть, что вытекает из условий европейского финансирования проекта обустройства пляжной зоны.

«Мы готовы рассматривать любые предложения: если днем это будет общепит, а в ночное время захотят сделать диско-клуб, то почему бы и нет», - предположила она.

Первые торги в 2014 году, когда пляжное здание еще строилось, были отменены из-за спора о квалификации вероятного победителя - Ronyx Log.

Второй заход Нарва сделала в 2016-м, но Geneva само отказалось от своей победы, заявив о недочетах при строительстве здания, об отсутствии действующей вентиляции и так далее. Сразу вслед за Geneva отверг предложенные городом условия найма и Ronyx Log. Руководитель последнего Руслан Дышкант объяснял «Северному побережью», что участвовал в повторных торгах только по одной причине: «Проучить тех людей, которые помешали мне выиграть в первый раз».

Йыхвиский предприниматель из Ronyx Log Руслан Дышкант уже неплохо знает нарвский рынок, так как продолжительное время содержит здесь ресторан Old Trafford и в этом году откроет еще два места общественного питания и развлечений. Он сообщил «Северному побережью», что больше не станет участвовать в торгах за право арендовать второй этаж пляжного здания, поскольку к настоящему моменту оно достроено и внести изменения в планировку невозможно. А это, по мнению Дышканта, необходимо: «Там есть некоторые моменты, которые сделаны неправильно, как я считаю, и их сейчас уже не переделать».

К недочетам он относит, например, отсутствие удобных автопарковки и подъездного пути, близость площадки для мусорных баков к парадному входу, очень неудобную схему доставки товаров на кухню, протекающую крышу и так далее. При этом предприниматель согласен с тем, что вид из окон и с террасы будущего ресторана сам по себе очень ценен, однако минусы перевешивают.

Как сообщил директор Нарвского департамента городского развития и экономики Георгий Игнатов, в прошлом году Нарвой было выставлено требований на 6606 евро в связи с устранением строительных недочетов пляжного здания, и эти деньги наверняка будут получены городом из залоговой гарантийной суммы в банке.

«Они многое там уже доделали, - соглашается ресторатор Руслан Дышкант. - Но в итоге все равно можно столкнуться там с такими подводными камнями, с которыми я не хотел бы сталкиваться».