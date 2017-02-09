Пятница, 10. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Нарва снова ищет желающих открыть кафе-ресторан с очень дорогим видом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Нарвская управа предпринимает уже третью попытку, чтобы к лету открыть пляжный ресторан, в котором будут не просто кормить, а, скорее, продавать вкусный вид на эстонскую и российскую крепости, пишет «Северное побережье».

Пляжным зданием в нарвской Липовой ямке, частично открытым в прошлом году, с января 2017-го оперирует муниципальное целевое учреждение Narva Linna Arendus. Ему поручено довести до конца поиск партнера для аренды на втором этаже 314 квадратных метров кафе-ресторана и кухни. Это уже третья попытка найти подходящего ресторатора.

По убеждению городских руководителей и руководителя Narva Linna Arendus Софьи Хомяковой, главным козырем пляжного здания и будущего кафе-ресторана является шикарный вид на пограничную реку и сразу две крепости на ее берегах. «Этот вид мы попытаемся продать», - прямо сказала она, объясняя в том числе высокую наемную плату.

Предполагаемая городом месячная плата - 1650 евро плюс налог с оборота. Предпринимателю предлагают вносить ее целиком только с 2018 года, а до этого - частично, начиная с 15 процентов за июнь и июль.

«Мы постарались разработать очень лояльные условия», - прокомментировала Хомякова новость об объявлении уже третьих публичных торгов на право найма городского имущества, и она ожидает очень активное участие рестораторов.

Задача проста - открыть кафе-ресторан к лету этого года. Договор с победителем торгов будет заключен на десять лет.

«Нам нужен надежный оператор, чтобы пришла организация, которая сможет оснастить это место кухонным оборудованием, сделать дизайн и начать работать в нашем здании уже с 1 июня», - сказала Хомякова.

Торги пройдут, и победитель станет известен 1 марта. Таким образом, у арендатора, если он, наконец, найдется, будет три месяца на подготовку к открытию. Несколько осложнить подготовительную работу может то обстоятельство, что пляжное здание с его непростыми формами находится под авторским надзором, поэтому и оформление места питания потребует согласования с архитектором.

По словам Хомяковой, городу и его целевому учреждению все равно, чем еще будет заниматься предприниматель в пляжном здании, главное чтобы он предлагал людям поесть, что вытекает из условий европейского финансирования проекта обустройства пляжной зоны.

«Мы готовы рассматривать любые предложения: если днем это будет общепит, а в ночное время захотят сделать диско-клуб, то почему бы и нет», - предположила она.

Первые торги в 2014 году, когда пляжное здание еще строилось, были отменены из-за спора о квалификации вероятного победителя - Ronyx Log.

Второй заход Нарва сделала в 2016-м, но Geneva само отказалось от своей победы, заявив о недочетах при строительстве здания, об отсутствии действующей вентиляции и так далее. Сразу вслед за Geneva отверг предложенные городом условия найма и Ronyx Log. Руководитель последнего Руслан Дышкант объяснял «Северному побережью», что участвовал в повторных торгах только по одной причине: «Проучить тех людей, которые помешали мне выиграть в первый раз».

Йыхвиский предприниматель из Ronyx Log Руслан Дышкант уже неплохо знает нарвский рынок, так как продолжительное время содержит здесь ресторан Old Trafford и в этом году откроет еще два места общественного питания и развлечений. Он сообщил «Северному побережью», что больше не станет участвовать в торгах за право арендовать второй этаж пляжного здания, поскольку к настоящему моменту оно достроено и внести изменения в планировку невозможно. А это, по мнению Дышканта, необходимо: «Там есть некоторые моменты, которые сделаны неправильно, как я считаю, и их сейчас уже не переделать».

К недочетам он относит, например, отсутствие удобных автопарковки и подъездного пути, близость площадки для мусорных баков к парадному входу, очень неудобную схему доставки товаров на кухню, протекающую крышу и так далее. При этом предприниматель согласен с тем, что вид из окон и с террасы будущего ресторана сам по себе очень ценен, однако минусы перевешивают.

Как сообщил директор Нарвского департамента городского развития и экономики Георгий Игнатов, в прошлом году Нарвой было выставлено требований на 6606 евро в связи с устранением строительных недочетов пляжного здания, и эти деньги наверняка будут получены городом из залоговой гарантийной суммы в банке.

«Они многое там уже доделали, - соглашается ресторатор Руслан Дышкант. - Но в итоге все равно можно столкнуться там с такими подводными камнями, с которыми я не хотел бы сталкиваться».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкафенарвапляжресторан
По теме
Нарва потеряла более 1000 жителей за год

Нарва потеряла более 1000 жителей за год 1

Антс Лийметс, городской секретарь Нарвы, на инфочасе для прессы 23 января представил самые свежие статистические данные по городу. Согласно им, Нарва недосчиталась  в новом году 1008 человек, пишет «Виру Проспект». Выигравшая внедорожник от Нарва-Йыэсуу жительница США все-таки получила свой приз

Выигравшая внедорожник от Нарва-Йыэсуу жительница США все-таки получила свой приз

Разыгранный в рамках кампании по привлечению новых жителей "Сосед, помоги!" внедорожник достался женщине, которая на протяжении многих лет живет в США. В субботу автомобиль торжественно был передан сыну победительницы розыгрыша, сообщает Rus.Err. Город Нарва-Йыэсуу не смог оштрафовать Тийта Вяхи за неисполненный договор

Город Нарва-Йыэсуу не смог оштрафовать Тийта Вяхи за неисполненный договор

Историческое здание в сердце курортного города Нарва-Йыэсуу много лет сохраняет свой постапокалиптический вид, несмотря на инвестиционные обязательства, гарантом которых выступает один из самых видных бизнесменов Эстонии.
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
скандал на чм по биатлону
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
limon.ee
президентские награды
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:06
Девочек будут прививать от папилломавируса
14:03
Стало известно, когда появится первый электрокар Volvo
13:56
Видео: надежда эстонского футбола Франк Лийвак вышел на поле в составе "Сараево"
13:56
Любите вздремнуть? Вот как влияют на ваш организм 20, 60 и 90 минут дневного сна
13:50
Перевод часов повышает риск выкидыша
13:46
Синоптики: морозы вскоре уйдут
13:45
Все думали, что этот парень уже давно мертв, но спустя пять лет после пропажи его нашли в джунглях Амазонки
13:42
У женщин с плотной грудью выше риск рака
13:32
США обвиняют Россию в заигрывании с «Талибаном»
13:32
The Washington Post: советник Трампа дал Кремлю надежду на смягчение санкций
13:29
У тебя белый iPhone? Скорее узнай, чем он лучше черного!
13:27
Как много нулей: The Times назвала самого высокооплачиваемого игрока каждого клуба английской Премьер-лиги
13:22
Узнайте, кто победил в конкурсе фотографий и выиграл ужин в ресторане MIX!
13:16
Новый сканер позволит наблюдать за плодом в режиме реального времени
13:14
Всегда просите сделать копию чека при покупке бытовой техники! Вот почему это так важно (1)
13:09
Уткин – об отношении Фуркада к Логинову: «Человек отсидел за изнасилование, вышел. Перед государством чист. А перед людьми?»
13:01
Трепещите! Хотите узнать, где работает самый сексуальный медбрат в мире? (фото)
13:00
То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности
12:59
В январе в Эстонии произошел скачок роста безработицы
12:48
Вячеслав Иванов: ETV+, не упусти свой шанс!
Все новости
LimonЦеликом
Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

13:56
Любите вздремнуть? Вот как влияют на ваш организм 20, 60 и 90 минут дневного сна
13:45
Все думали, что этот парень уже давно мертв, но спустя пять лет после пропажи его нашли в джунглях Амазонки
13:29
У тебя белый iPhone? Скорее узнай, чем он лучше черного!
13:14
Всегда просите сделать копию чека при покупке бытовой техники! Вот почему это так важно (1)
KrasotkaЦеликом
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!

Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!

Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала

Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала

Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой

Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой

13:50
Перевод часов повышает риск выкидыша
13:42
У женщин с плотной грудью выше риск рака
13:16
Новый сканер позволит наблюдать за плодом в режиме реального времени
13:00
То, как вы застегиваете бюстгальтер утром, может рассказать о вашей личности
SportsЦеликом
Видео: надежда эстонского футбола Франк Лийвак вышел на поле в составе

Видео: надежда эстонского футбола Франк Лийвак вышел на поле в составе "Сараево"

Как много нулей: The Times назвала самого высокооплачиваемого игрока каждого клуба английской Премьер-лиги

Как много нулей: The Times назвала самого высокооплачиваемого игрока каждого клуба английской Премьер-лиги

Уткин – об отношении Фуркада к Логинову: «Человек отсидел за изнасилование, вышел. Перед государством чист. А перед людьми?»

Уткин – об отношении Фуркада к Логинову: «Человек отсидел за изнасилование, вышел. Перед государством чист. А перед людьми?»

11:49
Это Путин виноват: украинский министр обвинил Россию в провокациях против Романа Зозули (1)
ВпрокЦеликом
Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)

9. фев
У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги
Погода
Синоптики: морозы вскоре уйдут

Синоптики: морозы вскоре уйдут

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: прокурор требует посадить обвиняемых в жестоком убийстве таксиста пожизненно

Фото: прокурор требует посадить обвиняемых в жестоком убийстве таксиста пожизненно (1)

Стали известны подробности несчастного случая в военном городке Тапа

Стали известны подробности несчастного случая в военном городке Тапа

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Культура
Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Спектакль Романа Виктюка

Спектакль Романа Виктюка "Федра" (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Самые читаемые
Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи! (1)
Система родительского отпуска изменится(2)
Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?
Стали известны подробности несчастного случая в военном городке Тапа
Таксофирма рекламирует увеселительную поездку с наркотиками, проститутками и алкоголем(1)
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (58)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (34)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Министр Осиновский: проблему с очередями к врачам нужно решать, цена вопроса – 100 миллионов евро(13)
Bалюта
USD
0,935 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees