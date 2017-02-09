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Вячеслав Иванов: ETV+, не упусти свой шанс!

Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
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Работающие на ETV+ люди способны создавать качественный и конкурентоспособный продукт, и эстонское государство должно определиться, нужен ему этот продукт или нет, считает журналист Вячеслав Иванов.

Согласно опубликованным на днях данным опроса целевой группы, рейтинг телеканала ETV+ за январь – впервые за последние месяцы – вырос (с 0,6 до 0,7 процентов от общей численности аудитории). Из русскоязычных телеканалов самым популярным по-прежнему оставался ПБК (5,5%), который в общем зачете оказался на четвертом месте. Однако по сравнению с декабрем аудитория ПБК снизилась на 0,6 процента.

Если мы условимся, что численность телеаудитории в Эстонии равна примерно миллиону зрителей, получится, что в январе количество регулярно и достаточно часто смотрящих канал ETV+ увеличилось с шести до семи тысяч. В тот же период примерно на шесть тысяч сократилось число поклонников ПБК. Похоже, сработал закон сохранения массы. Чуть позже мы еще вернемся к этим цифрам, а пока сойдемся на том, что пустых совпадений не бывает.

Не было бы счастья...

Помнится, когда разговоры об ETV+ велись в будущем времени, прозвучало такое мнение: если каждый русскоязычный житель Эстонии к началу второго года вещания нового канала будет смотреть его передачи хотя бы 15 минут в неделю, поставленную его создателями цель можно считать достигнутой. Кажется, авторство высказывания принадлежит члену правления ERR Айнару Рууссаару; впрочем, неважно.

Я вспомнил эту фразу, потому что, похоже, заданные параметры уже достигнуты. И дело даже не в том, что так считает главный редактор канала Дарья Саар, сообщившая об этом 9 января в интервью порталу Rus.Err.ee. Я исхожу исключительно из личного, абсолютно субъективного опыта, а также из высказываний моих знакомых, которым я целиком доверяю.

Без всякого раскаяния признаюсь, что, несмотря на прежний скептицизм, я смотрю ETV+ гораздо чаще и дольше, чем один раз по 15 минут в неделю. Скептицизм при этом поубавился, хотя и не исчез. Однако сейчас речь не об этом.

Я уверен, что у ETV+ сегодня появился вполне реальный, почти исторический шанс стать если не ведущим, то как минимум значимым медийным каналом для русскоязычной аудитории Эстонии. Особых заслуг самого телеканала в этом пока, к сожалению, немного, хотя и они присутствуют. Главное же обстоятельство, ставшее благоприятным для местного медиа-пространства, носит, скорее, характер «от противного».

Последнее слово можно трактовать в обоих смыслах: и как «от противоположного», и как «от неприятного». Дело в том, что за последние месяцы основные российские телеканалы стало практически невозможно смотреть. Первый канал, РТР и НТВ словно соревнуются, кто кого переплюнет по части «пропагандизма» – и по содержанию, и по форме.

Видеть, как на это уходят силы и мастерство профессионалов действительно высокого и даже высочайшего, класса так же обидно, как смотреть на питекантропа, колющего орехи ноутбуком.

Правда, сказанное относится преимущественно к интеллектуалам, взыскательной публике, которая вообще настроена по отношению к ТВ и другим СМИ критично, так что ее уход с российских «кнопок» вовсе не означает, что эти люди тут же станут горячими поклонниками нового ТВ-канала Эстонии. Но, по крайней мере, здесь возникает ниша, которую ETV+ должен попытаться заполнить, облегчив и расширив для себя путь к русскоязычному зрителю. В принципе, такой потенциал у канала есть, дело за малым – с пользой им распорядиться.

Новости «второй свежести»

Есть еще один ресурс, который дает ETV+ возможность выйти в лидеры мнения для русскоязычного сообщества республики. Это новостной сегмент.

По части новостей – а речь идет именно о местных, эстонских новостях – ПБК заведомо проигрывает «младшему двоюродному брату»: на Первом Балтийском они выходят в эфир только после вечерней программы «Время» (утренние «Новости» не в счет, это просто повтор вчерашних вечерних). К этому моменту вся оперативная информация уже известна аудитории из иных источников – Интернета, радио, других телеканалов. В этом контексте название инфоблока «Актуальная камера» на ETV+ приобретает особое значение – именно в нем содержится наиболее актуальная на данный момент информация, касающаяся жизни в Эстонии.

В условиях жесткой конкуренции с другими медиа, особенно сверхоперативным интернетом, телевидению вообще приходится смещать акценты с «голой» информации на комментарий и аналитику. Выходящая по воскресеньям «Наша столица» эту задачу практически не решает, ограничиваясь преимущественно повтором сюжетов, уже побывавших в эфире на прошедшей неделе. «Русский вопрос» в таком смысле тоже не показателен из-за тематически ограниченной специфики.

Правда, недавно, озаботившись явно ощущаемым вакуумом на этом поле, ПБК выпустил в эфир новый продукт – еженедельный аналитический блок «За кадром». Но пока, на мой взгляд, именно «закадровости», объявленной в названии, – невидимых рядовому обывателю тайных пружин и скрытых механизмов, формирующих внутреннюю и внешнюю политику республики, – в передачах блока и не хватает. Но еще, как говорится, не вечер...

Однако и в этом сегменте у ETV+ потенциал, мне кажется, выше, чем у ПБК. Собственно, даже не потенциал, если понимать под этим словом некий аванс на будущее. Неплохую аналитику и достаточно грамотные комментарии уже демонстрируют такие передачи, как «На острие», «Касается всех», «Народу важно»... Не все в них гладко, хватает шершавости и проколов разной степени тяжести, но явный энтузиазм и желание делать что-то интересное – налицо. А мастерство и профессионализм – это звери, которые приручаются только длительным опытом и постоянной дрессировкой.

Другое дело, захочет ли зритель ждать, пока этот процесс даст ожидаемые результаты. Если он ставит крест на том, что ему разонравилось, вовсе не факт, что он согласится терпеть, пока вполне созреет плод, кажущийся сейчас привлекательным, но требующий времени на дозревание. Выбор у зрителя вполне достаточный, а свято место пусто не бывает. Так что времени у ETV+ не слишком много: удачное стечение обстоятельств бывает редко.

Скупой платит... и платит, и платит...

Здесь, впрочем, возникает еще один аспект, который уже не зависит ни от журналистов, ни от администраторов ETV+. Это (красивое словосочетание из прошлого) хроническое недофинансирование.

В ходе уже упоминавшегося интервью с Дарьей Саар возникла, среди прочих, и тема конкуренции с российскими телеканалами, главным образом с ПБК. Главред высказала свое видение проблемы: «Удастся ли к 2018 году догнать, например, Первый Балтийский канал?.. Вряд ли. Потому что я точно знаю, какой у меня бюджет и какие есть возможности для построения сетки передач. Чтобы догнать ПБК, который по сути является “репликой” российского Первого канала с местными окнами и аудитория которого начала формироваться в шестидесятые годы прошлого века, мне нужно полностью перестроить сетку, усилить ее за счет мобильности, скорости реакции новостных программ, расширения корреспондентской сети и многообразия жанров. Но для этого мне нужен бюджет в два раза больше нынешнего. А годовой бюджет у ETV+ такой: официально 4,5 миллиона евро, но реально на производство программ идет только 1,8 миллиона. А еще нужна зрительская привычка, которая не формируется за один-два года».

Из сказанного не вполне понятно, куда идут оставшиеся почти две трети бюджета. Однако и без того ясно, что денег не хватает. А значит, не будет и агрессивной рекламной кампании: плакатов на улицах и в транспорте, платной рекламы в интернете. А главное, не будет достаточно средств для производства качественных программ. Судя по этому интервью, большинство новых программ в ближайшей перспективе будет создаваться за счет закрытия старых, в том числе и снискавших популярность у аудитории. Таких, например, как получивший высокую зрительскую оценку проект «Бон кураж!» – или кулинарное шоу «Фунт liha». По словам Саар, студия, которая производила эту программу, теперь будет делать другое кулинарное шоу для ПБК.

К слову, уже одни названия «Бон кураж!» и «Фунт liha» заслуживают какой-нибудь специальной телевизионной премии как образец хорошей филологии и наглядной лингвистической интеграции.

Иначе говоря, работающие на ETV+ люди в принципе способны создавать качественный и конкурентоспособный продукт. И теперь уже эстонское государство должно определиться – а нужен ли ему этот продукт? Можно, конечно, сэкономить пару миллионов евро на русскоязычном общественно-правовом телеканале, чтобы израсходовать их на номера супер-люкс в семизвездных отелях для наших президентов и прочих «випов». Но тогда придется смириться с тем, что «эти русские» находятся под влиянием пропаганды «недружественного соседнего государства». И будут находиться до тех пор, покуда эстонский правящий класс сам толкает их в чужие и, действительно, не всегда дружеские объятия.

...А кстати, почему, собственно, этот аспект не зависит от администрации канала? Роль главного редактора – не столько надзирать за творческим процессом, происходящим в редакции, сколько обеспечивать (в том числе и финансово) его нормальное течение. А значит, убеждать, убеждать и еще раз убеждать телевизионное и политическое руководство в необходимости увеличить финансирование. Если надо – выбивать деньги из этого самого руководства. Да, это тяжкий труд, гораздо более тяжкий, чем просто редактирование и администрирование. Но по-другому – никак.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАetv+дарья саарпбксми
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