В январе в Эстонии произошел скачок роста безработицы

В сравнении с тем же периодом прошлого года зарегистрированная безработица в январе была почти на 3% ниже. Согласно прогнозам, под влиянием реформы трудоспособности, средняя численность зарегистрированных безработных в 2017 году вырастет по сравнению с прошлым годом приблизительно на четверть.

В связи с новым этапом реформы трудоспособности, численность клиентов Кассы страхования от безработицы значительно выросла именно за счет людей с пониженной трудоспособностью. Им касса также предлагает поддержку. С 1 января 2017 года Касса страхования от безработицы проводит также оценку трудоспособности тех людей с длительными нарушениями здоровья, которые ранее проходили оценку трудоспособности в департаменте социального страхования.

«Во второй половине 2016 года мы начали оценивать трудоспособность в тех случаях, когда человеку ранее не была оценена трудоспособность. На сегодняшний день мы также проводим повторные оценки, что для нас означает вместо 1000 ходатайствующих в среднем примерно около 4 500 ходатайствующих в месяц, что соответствует также нашим прогнозам. Половина людей с пониженной трудоспособностью уже работает на данный момент, но есть значительная часть тех, у которых сохранена частичная трудоспособность, но они сейчас не работают и получают в Кассе страхования от безработицы помощь в поиске работы. Исходя из этого, в первые годы реформы трудоспособности численность зарегистрированных безработных будет увеличиваться», - объяснил председатель правления Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел.

В январе самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вирумаа (10,9%) и Валгамаа (8,6%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,5%) и Тартумаа (3,6%). В конце января большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (22%), квалифицированные рабочие и ремесленники (19%) и работники сферы торговли и услуг (17%).

В течение января в Кассу страхования от безработицы было добавлено новых предложений о работе на 45% больше, чем в прошлом месяце, и на 33% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В течение месяца было добавлено 4 531 новое предложение о работе, из которых 55% были добавлены через портал Кассы страхования от безработицы. В течение месяца общее число переданных рабочих мест составило 8 026. Больше всего предложений было для квалифицированных рабочих и ремесленников (24%), работников сферы торговли и услуг (22%) и для операторов и сборщиков станков и оборудования (21%).

В январе с помощью Кассы страхования от безработицы нашли работу или занялись предпринимательством 3 679 человек (в их числе 495 людей с пониженной трудоспособностью). 3 063 человека приняли участие в профессиональном обучении и 1 299 человек в обучении по поиску работы (семинарах по поиску работы). Трудовую практику прошли 856 человек, в трудовом тренинге приняли участие 462 и в трудовом клубе 442 человека. Услугу консультаций по карьере оказали 1 962 раза.

Консультации по карьере для работающих и неактивных на рынке труда людей оказали в январе 799 раз. С помощью пособия на начало предпринимательства смогли создать предприятия 27 человек, бизнес-планы которых указывают на создание 35 новых рабочих мест.

С пособием на выплату заработной платы в январе работали 1 345 человек. В дополнение к вышесказанному, еще 5 166 человек приняли участие в других различных мероприятиях. В их числе услуги для людей с пониженной трудоспособностью: в трудовой реабилитации приняли участие 887 человек, консультирование, основанное на личном опыте, получили 10 человек, услугу защищенной работы получили 164 человека. Люди с пониженной трудоспособностью принимали также участие в других услугах для рынка труда – в общей сложности 3 241 человек принимали участие в различных услугах.

Касса страхования от безработицы выплатила в январе страховое возмещение по безработице 10 507 безработным или 30% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. Средний размер возмещения за полный календарный месяц составил 433 евро, и всего на возмещения было выплачено более 4 млн евро.

Приблизительно в размере 151 евро пособие по безработице получили в январе 7 693 человека или 22% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных.

Страховое возмещение по сокращению в январе было назначено 818 лицам. Средний размер назначенного в январе возмещения составил 1 720 евро, и общая сумма возмещений составила более 1,4 млн евро.

Возмещение по причине неплатежеспособности работодателя Кассы страхования от безработицы назначила в январе 44 лицам. Средний размер назначенного возмещения составил 2 599 евро, и на возмещения было выплачено в январе более 168 тысяч евро.

В январе было подано 4 456 ходатайств об оценке трудоспособности. В течение месяца частичная трудоспособность была назначена 899 и отсутствие трудоспособности 271 человеку, трудоспособность не снизилась у 316 ходатайствующих.