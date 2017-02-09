Уткин – об отношении Фуркада к Логинову: «Человек отсидел за изнасилование, вышел. Перед государством чист. А перед людьми?»

«Безотносительно Логинова. О соотношении наказания и последующего. Вот человек сел за изнасилование. Отсидел, вышел. Он отсидел. Перед государством чист. А перед людьми? Дочку в школу доверишь отвести, в дом пригласишь?.. А ведь наказание отбыл. Конечно, тут не одно и то же. Разумеется, Логинов в самом пиковом случае не преступник. Но он отбыл свое наказание – и чист перед федерацией. А вот люди могут к нему относиться как угодно. От этого не уйти. Это право Фуркада. А я буду болеть за Логинова, мне интересно, как он через все это пройдет», – написал Уткин.