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Уткин – об отношении Фуркада к Логинову: «Человек отсидел за изнасилование, вышел. Перед государством чист. А перед людьми?»

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Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением об отношении французского биатлониста Мартена Фуркада к россиянину Александру Логинову, сообщает sports.ru.

«Безотносительно Логинова. О соотношении наказания и последующего. Вот человек сел за изнасилование. Отсидел, вышел. Он отсидел. Перед государством чист. А перед людьми? Дочку в школу доверишь отвести, в дом пригласишь?.. А ведь наказание отбыл. Конечно, тут не одно и то же. Разумеется, Логинов в самом пиковом случае не преступник. Но он отбыл свое наказание – и чист перед федерацией. А вот люди могут к нему относиться как угодно. От этого не уйти. Это право Фуркада. А я буду болеть за Логинова, мне интересно, как он через все это пройдет», – написал Уткин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвасилий уткинмартен фуркад
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