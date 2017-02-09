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Узнайте, кто победил в конкурсе фотографий и выиграл ужин в ресторане MIX!

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Дорогие читатели нашего портала! Как и обещано, сегодня, 10 февраля, мы подвели итоги конкурса романтических фотографий ко дню святого Валентина. 

Благодарим всех участников за активность: ваши фотографии – замечательные, такие разные, но все красивые и искренние. Нам было очень трудно выбрать лучшие снимки, мы долго спорили, но наконец выбор сделан!

В ресторан MIX на романтический ужин 14 февраля в 19 часов отправится пара, приславшая эту фотографию.

Фото: Архив наших читателей

К сожалению, у нас есть только имя - Ольга и электронный адрес, куда мы и отправили письмо с поздравлением. Просим отозваться и сообщить свой контактный телефон для того, чтобы владельцы ресторана связались с вами! Вам предстоит не только ужин, но и фотосессия.

Второе место мы присудили Анастасии Черновой за фотографию на фоне заката.

Фото: Архив наших читателей

Вам достается бутылка знаменитого итальянского коктейля Rossini, приготовленного  на 2/3 из Prosecco и на 1/3  из свежего клубничного сока. Сообщите нам ваш контактный телефон и мы объясним, как, когда и где вы сможете получить ваш приз.

Третье место практически единогласно получила пара Марина и Олег Ягуповы, которые уже отпраздновали свою серебряную свадьбу.

Фото: Архив наших читателей

Поздравляем! Ваш приз – бутылка изумительного и очень легкого итальянского Moscato. К счастью, Марина приложила к письму номер своего телефона, поэтому с вами мы свяжемся совсем скоро.

Всех остальных участников конкурса мы поздравляем с днем святого Валентина и желаем, конечно же, любви! Благодарим спонсоров - ресторан MIX и фирму BestWine.

Ваш портал Rus.postimees.ru

P.S. А тем, кто по какой-то причине не понял, что для участия в конкурсе нужно обязательно прислать фотографии, советуем читать условия наших конкурсов внимательнее, и в следующий раз у вас все получится!

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