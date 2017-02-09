Как много нулей: The Times назвала самого высокооплачиваемого игрока каждого клуба английской Премьер-лиги

1. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») – £ 300 тыс. (около 350 тыс. евро)
2. Серхио Агуэро/Яя Туре («Манчестер Сити») – £ 240 тыс. (около 280 тыс. евро)
3. Сеск Фабрегас («Челси») – £ 220 тыс. (около 255 тыс. евро)
4. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») – £ 150 тыс. (около 175 тыс. евро)
5. Месут Озил («Арсенал») – £ 140 тыс. (около 165 тыс. евро)
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур) – £ 120 тыс. (около 140 тыс. евро)
7. Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») – £ 120 тыс. (около 140 тыс. евро)
8. Джейми Варди/Рияд Марез («Лестер Сити») – £ 100 тыс. (около 117 тыс. евро)
9. Альваро Негредо («Мидлсбро») – £ 100 тыс. (около 117 тыс. евро)
10. Фрейзер Форстер («Саутгемптон») – £ 90 тыс. (около 105 тыс. евро)
11. Джек Уилшир («Борнмут») – £ 80 тыс. (около 94 тыс. евро)
12. Энди Кэрролл («Вест Хэм Юнайтед») – £ 80 тыс. (около 94 тыс. евро)
13. Ромелу Лукаку («Эвертон») – £ 75 тыс. (около 85 тыс. евро)
14. Джермейн Дефо («Сандерленд») – £ 70 тыс. (около 82 тыс. евро)
15. Фернандо Льоренте/Гилфи Сигурдссон («Суонси Сити») – £ 70 тыс. (около 82 тыс. евро)
16. Шердан Шакири/Марко Арнаутович («Сток Сити») – £ 65 тыс. (около 76 тыс. евро)
17. Даррен Флетчер/ Джеймс Моррисон («Вест Бромвич Альбион») – £ 65 тыс. (около 76 тыс. евро)
18. Трой Дини («Уотфорд») – £ 50 тыс. (около 58 тыс. евро)
19. Абель Эрнандес («Халл Сити») – £ 35 тыс. (около 41 тыс. евро)
20. Робби Брэди («Барнли») – £ 30-35 тыс. (около 34 - 41 тыс. евро)