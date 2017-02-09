Как много нулей: The Times назвала самого высокооплачиваемого игрока каждого клуба английской Премьер-лиги

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве прокомментировал ситуацию с нападающим футбольного клуба "Бетис" Романом Зозулей, которого испанские и немецкие болельщики обвинили в поддержке нацизма.

Ведущий борьбу за место в основе Клаван тренируется отдельно от главной команды

Капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван, который на прошлой неделе испытывал некоторое недомогание, вернулся к тренировкам. Правда, занимался он отдельно от главной команды, сообщает Postimees.

Партнер Чанова по киевскому «Динамо» назвал причину смерти футболиста

Бывший партнер Виктора Чанова по киевскому «Динамо» и футбольной сборной СССР Олег Кузнецов рассказал о причине смерти голкипера. Об этом сообщает «Чемпионат».

Рейтинг ФИФА: сборная Эстонии продолжает падение

Мужская сборная Эстонии по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 119-ю строчку.

Видео: Зенев заработал пенальти и помог сопернику удалиться с поля

Игрок сборной Эстонии по футболу Сергей Зенев, выступающий в высшей лиге Азербайджана за "Габалу", помог соей команде заработать важный пенальти в победном матче против "АЗАЛ".

Заподозренный в гомосексуальной связи с Роналду кикбоксер сядет в тюрьму

Марокканский кикбоксер Бадр Хари осужден на два года Верховным судом в Гааге. Об этом сообщает портал 101greatgoals.com. Полгода спортсмен проведет в тюрьме, оставшийся срок — условный.

Агент Зозули: со стороны "Райо Вальекано" Роману был нанесен моральный ущерб

Владимир Кузьменко, агент форвард «Бетиса» Романа Зозули, прокомментировал ситуацию вокруг игрока после конфликта с ультрас «Райо Вальекано», пишет sports.ru.

Месси любит тишину: футболист необычным способом "избавился" от шумных соседей

Ценящий тишину и спокойствие аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси купил дом у шумных соседей. Об этом рассказал его одноклубник Иван Ракитич, его слова приводит Bleacher Report.

Артур Котенко подписал контракт с нарвским "Трансом"

Эстонский голкипер Артур Котенко подписал контракт с нарвским футбольным клубом "Трансом" на один год.

Бывший футболист московского "Локомотива" и молодежной сборной России покинул "Левадию"

Российский нападающий Алан Гатагов, ставший в прошлом году серебряным призером чемпионата Эстонии по футболу в составе "Левадии", покинул таллиннский клуб.

Bild: звезда мюнхенской «Баварии» завершит карьеру летом

Филипп Лам сообщил руководству клуба о том, что завершит карьеру игрока летом, а заодно отказался стать спортивным директором, как надеялись функционеры «Баварии», пишет Bild.

В ФИФА выявлены новые случаи коррупции

Внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Bloomberg.

Обвиненного в нацизме украинского футболиста Романа Зозулю освистали в Германии

Скандал вокруг украинского футболиста Романа Зозули, обвиненного фанатами испанского клуба "Райо Вальекано" в нацистских взглядах, принял общеевропейские масштабы.

Клаван обратился к болельщикам "Ливерпуля": нам нужна бескомпромиссная поддержка

На официальном сайте "Ливерпуля" было опубликовано интервью с капитаном сборой Эстонии Рагнаром Клаваном. Футболист крайне положительно отозвался о поддержке со стороны болельщиков, пишет Postimees.

Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

Издание FourFourTwo опубликовало первую часть рейтинга лучших легионеров чемпионата Англии.

Запуганный болельщиками украинский футболист Зозуля решил остаться в «Бетисе»

Нападающий Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе», сообщает «Динамомания» со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

"Аугур" и "Нарва Юнайтед" напрямую вышли в полуфинал чемпионата Эстонии по футзалу

В высшей лиге чемпионата Эстонии по футзалу за тур до конца регулярного первенства определились все участники плей-офф.

Бранислав Иванович: "Укус Суареса? Может, расскажу об этом в автобиографии"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признался, что не злится на форварда "Барселоны" Луиса Суареса за укус во время матча четырехлетней давности между "Ливерпулем" и "Челси".

Президент федерации футбола Украины: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с Романом Зозулей, который после срыва трансфера «Райо Вальекано» может остаться без игровой практики до конца сезона.

«Райо Вальекано» гарантирует Зозуле безопасность и предложил вернуться

Руководство «Райо Вальекано» гарантирует безопасность украинскому нападающему Роману Зозуле и предлагает вернуться в расположение клуба, сообщает Marca.

Видео: самые яркие моменты карьеры Марта Поома, которому сегодя исполнилось 45 лет

Легендарному эстонскому вратарю Марту Поому сегодня исполняется 45 лет. Postimees решил вспомнить о самых ярких моментах карьеры знаменитого футболиста.

Ребров: на Украине война, нас не поймут, если будут заоблачные трансферы

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал переход в его команду защитника Александара Пантича, который ранее выступал за «Вильярреал», пишет championat.com.

Фанаты испанского клуба обвинили украинского футболиста в нацизме

Болельщики мадридской команды «Райо Вальекано» выступили против перехода в клуб игрока сборной Украины Романа Зозули. Фанаты в своем сообществе в Twitter обвинили форварда в поддержке нацизма.

Фанаты ЦСКА и «Спартака» сразятся на турнире MMA

На международном турнире M-1 Challenge 74, который состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге, на ринге сойдутся болельщики двух противоборствующих коллективов, бьющихся за цвета футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак». Представляющий клуб «Сечь Pro» Дмитрий Тебекин (4-2) выйдет в рейдж против Артура Тюльпарова (1-0) из клуба «Аллигатор».

"Зенит" объявил о приобретении футболиста "Челси" после закрытия трансферного окна

Футбольный клуб "Зенит" в среду объявил о достижении договоренности о переходе из лондонского "Челси" одного из самых титулованных игроков Европы - защитника Бранислава Ивановича.