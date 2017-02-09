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The Washington Post: советник Трампа дал Кремлю надежду на смягчение санкций

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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СМИ узнали подробности переговоров советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком, вызвавших интерес у американских спецслужб. Во время них обсуждался вопрос антироссийских санкций, введенных администрацией Барака Обамы в декабре 2016 года в ответ на якобы имевшееся вмешательство России в выборы президента США, утверждает The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По словам источников издания, во время этих бесед Флинн подал Кремлю сигнал о том, что Москва может рассчитывать на смягчение ограничительных мер, введенных предыдущей администрацией, после прихода к власти нового главы США, передает NEWSru.

Сразу два собеседника заявили, что, в частности, Флинн призывал Москву не слишком остро реагировать на новые санкции, введенные Обамой, давая понять, что обе стороны смогут пересмотреть этот вопрос после того, как к присяге будет приведен новый президент, передает InoPressa.

Подобные действия собеседники издания назвали неуместными и потенциально незаконными, так как речь идет о переговорах частного лица с официальным представителем иностранного государства по поводу вопросов, касающихся решений, принятых американским руководством. Это запрещено так называемым законом Логана, принятым в США еще в 1799 году, но еще ни разу не применявшимся на практике.

Переговоры, о которых идет речь, велись между Флинном и Кисляком в так называемый переходный период - то есть после выборов президента США, на которых победил Трамп, но до его инаугурации, после чего он официально вступил в должность.

Сам Флинн сначала категорически отрицал, что в беседах затрагивалась тема санкций, однако на днях его пресс-секретарь сделал менее категоричное утверждение, заявив, что Флинн «не помнит факта обсуждения санкций, но не может быть уверен, что эта тема никогда не поднималась в разговорах».

В администрации Трампа возможность обсуждения санкций во время переговоров Флинна с Кисляком также отрицают. Вице-президент США Майк Пенс в январе заявил в интервью CBS News, что говорил на этот счет с Флинном. «Ничего, что связано с решением США по поводу высылки российских дипломатов или введения санкций против России, они не обсуждали», - заверил он журналистов.

Кисляк подтвердил, что общался с Флинном с помощью SMS, лично и по телефону, но говорить, обсуждали ли они санкции, отказался, пишет WP.

В Кремле также подтвердили, что Кисляк общался с Флинном, однако информация о содержании этих контактов неверная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если я правильно понимаю, общение Флинна и Кисляка, какие-то разговоры имели место, но лучше это подтвердить в МИД. В остальном информация неверная», - приводит слова Пескова РИА «Новости».

Один из разговоров произошел непосредственно в период между объявлением Обамой о введении новых санкций против России и ответным заявлением президента РФ Владимира Путина, утверждают чиновники, ссылаясь на данные разведки. Как известно, вопреки заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова об ответных шагах Москвы, Путин решил не принимать немедленных зеркальных мер. Трамп похвалил это решение. «Отличный ход (Путина) с отсрочкой - я всегда знал, что он очень умен», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Впервые о пяти телефонных разговорах Флинна и Кисляка сообщило агентство Reuters. Отмечалось, что контакты состоялись 29 декабря - в день, когда администрация Обамы объявила о введении новых санкций против РФ, обвинив Москву во вмешательстве в выборы президента США, прошедшие в ноябре 2016 года. Позднее СМИ сообщили, что расследованием переговоров занялась контрразведка США, однако никаких «доказательств нарушений» обнаружено не было. Тем не менее ФБР продолжает расследование в отношении переговоров Флинна и Кисляка, сообщили источники The Washington Post на этой неделе.

Ранее Трамп в интервью газете The Times 15 января говорил о возможности снятия санкций с России в обмен на подписание двустороннего соглашения о сокращении ядерного потенциала. В Кремле тогда отметили, что таких переговоров не ведется. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство считает невозможным увязывать вопросы сокращения ядерных вооружений и отмены санкций, объявленных в отношении России странами Запада.

На этой неделе Белый дом прояснил позицию Трампа по антироссийским санкциям: никакой отмены до возврата Крыма Украине, заявил официальный представитель Белого дома, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер. Его заявление прозвучало на фоне шага американских сенаторов, которые внесли на рассмотрение законопроект, препятствующий любым решениям Дональда Трампа об отмене санкций против РФ.

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