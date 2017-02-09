Видео: надежда эстонского футбола Франк Лийвак вышел на поле в составе

Матч закончился с минимальным преимуществом боснийцев - 1:0. На 11-ой минуте отличился Анель Хебибович, который красиво переправил мяч через вратаря, пишет Soccernet.ee.

Лийвак появился на поле на 68-ой минуте.

20-летний эстонский атакующий полузащитник Франк Лийвак в начале января отправился в Боснию и Герцеговину на просмотр в клуб "Сараево".

"Сараево" стал чемпионом страны в 2015 году. В этом сезоне клуб ушел на зимний перерыв, будучи на втором месте с 34 очками после 18-ти туров. "Сараево" отстает от лидера на четыре очка. Пауза в чемпионате Боснии закончится 25 февраля.

С осени Лийвак не числится ни в одном клубе – его переход в итальянскую серию "B" провалился, а продолжать играть за испанский клуб из четвертого по силе дивизиона Франк не пожелал.