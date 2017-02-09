США обвиняют Россию в заигрывании с «Талибаном»

По мнению Николсона, российское участие в афганском конфликте в этом году "стало более сложным", сообщает портал Newsru.com со ссылкой на ежедневную вашингтонскую политическую газету The Hill.

"Во-первых, они начали публично легитимизировать "Талибан". Риторика, которую они продвигают, сводится к тому, что "Талибан" сражается с "Исламским государством", а афганское правительство не борется с "Исламским государством", вследствие чего присутствие группировки ИГ в регионе может стать избыточным. Это ложное описание ситуации", - заявил американский генерал.

Он полагает, что в действительности Россия хочет противодействовать США и НАТО в Афганистане. Также генерал выразил обеспокоенность действиями Ирана, активно поддерживающего "Талибан". "Когда мы смотрим на действия России и Ирана в Афганистане, я считаю, что, в частности, они (пытаются) ослабить Соединенные Штаты и НАТО", - отметил Николсон (цитата по Fox News).

Генерал назвал текущую ситуацию в Афганистане тупиковой. Он заявил, что для прорыва необходимо направить в республику еще несколько тысяч военных. В настоящее время в Афганистане находится 8400 американских солдат.

По словам командующего, российское вмешательство в афганский конфликт началось в 2016 году и продолжает увеличиваться. Помимо распространения стереотипа о том, что "Талибан" помогает в борьбе в ответвлением ИГ в Афганистане, Россия также организовала серию переговоров о будущем республики без участия афганского правительства, отметил Николсон.

"Афганистан пытается работать со всеми своими соседями и заинтересованными сторонами. Они обратились к российской стороне по этому вопросу. И мы считаем, что процесс установления мира и урегулирования в Афганистане должен вестись афганским руководством", - заявил генерал.

Выслушав выступление Николсона, сенатор от штата Флорида Билл Нельсон заявил, что президент США Дональд Трамп должен знать о "заигрывании" России с "Талибаном". "Я думаю, нам лучше уведомить президента Трампа об этом", - заявил демократ. "Да, сэр", - резюмировал Николсон.