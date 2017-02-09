Стало известно, когда появится первый электрокар Volvo

Для электромобилей в «Вольво» намерены разработать отдельную платформу под названием Modular Electrification Platform (MEP), которая позволит устанавливать блоки аккумуляторов емкостью до 100 киловатт-часов и двигатели мощностью от 100 до 450 киловатт. Эти машины будут поддерживать также поддерживать специальные станции высокоскоростной подзарядки, пишет motor.ru.

Помимо этого, шведская марка намерена развивать линейку гибридных автомобилей. Так, например, в 2018-м появится переднеприводный гибрид на базе трехцилиндрового мотора, а в 2019-м силовые установки с 48-волтовыми электрическими системами.

Гибридные Volvo сейчас оснащается 320-сильным бензиновым двухлитровым мотором с турбиной и механическим нагнетателем, электрическим двигателем мощностью 87 сил и комплектом литиевых батарей емкостью 9,2 киловатт-часа.