Пятница, 10. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Стало известно, когда появится первый электрокар Volvo

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Компания Volvo выпустит первый серийный электрокар в 2019 году. Об этом пишет сайт Green Car Congress со ссылкой на Матса Андресона, возглавляющего подразделение электрических силовых установок в шведском производителе.

Для электромобилей в «Вольво» намерены разработать отдельную платформу под названием Modular Electrification Platform (MEP), которая позволит устанавливать блоки аккумуляторов емкостью до 100 киловатт-часов и двигатели мощностью от 100 до 450 киловатт. Эти машины будут поддерживать также поддерживать специальные станции высокоскоростной подзарядки, пишет motor.ru.

Помимо этого, шведская марка намерена развивать линейку гибридных автомобилей. Так, например, в 2018-м появится переднеприводный гибрид на базе трехцилиндрового мотора, а в 2019-м силовые установки с 48-волтовыми электрическими системами.

Гибридные Volvo сейчас оснащается 320-сильным бензиновым двухлитровым мотором с турбиной и механическим нагнетателем, электрическим двигателем мощностью 87 сил и комплектом литиевых батарей емкостью 9,2 киловатт-часа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАvolvo
По теме
Volvo S90 и V90 получили высшую оценку Euro NCAP

Volvo S90 и V90 получили высшую оценку Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов двух новых моделей Volvo — седана S90 и универсала V90. Оба автомобиля заработали высшую оценку благодаря набору современных систем безопасности уже в базовом оснащении. Галерея: эксперты выбрали новинки Детройта с лучшим дизайном

Галерея: эксперты выбрали новинки Детройта с лучшим дизайном

Жюри ежегодного конкурса EyesOn Design Award выбрало новинки Детройтского моторшоу с лучшим дизайном. Эксперты назвали победителей среди концептов и серийных автомобилей.
Volvo планирует начать выпуск электромобилей

Volvo планирует начать выпуск электромобилей

Шведская компания Volvo через два года запустит в производство целое семейство электромобилей. Об этом заявил старший вице-президент компании по исследованиям и разработкам Хенрик Грин на автосалоне в Детройте. Впервые за полвека Volvo не стала самой продаваемой машиной в Швеции

Впервые за полвека Volvo не стала самой продаваемой машиной в Швеции

Впервые за более чем полвека автомобиль Volvo не стал самой продаваемой машиной в Швеции. Согласно данным автомобильной ассоциации страны, его место в рейтинге занял Volkswagen Golf, сообщает "Би-би-си".  Volvo впервые установила в автомобиль Skype

Volvo впервые установила в автомобиль Skype

Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype — программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету, пишет motor.ru.
ЕЩЁ
Не так страшен Трамп?..
limon.ee
мнение
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
скандал на чм по биатлону
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
президентские награды
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
15:36
Совместимость по восточному гороскопу: вот какие пары ждет счастье
15:26
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
15:25
Цепная авария в Таллинне: одна из машин загорелась, водителя другой увезли на скорой (фото и видео)
15:16
Отборочный тур «Евровидения» от Эстонии будет вести Элина Нечаева
15:15
Пять самых опасных периодов в браке
15:09
Латвала сохранил лидерство на "Ралли Швеции": у Тянака возникли проблемы с коробкой передач
15:06
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
15:04
Таави Минник: Трамп головного мозга
15:03
Украинцы смогут с лета ездить в Европу без виз, пообещал глава Еврокомиссии (1)
15:01
Владельцы матовых iPhone 7 и iPhone 7 Plus столкнулись с неприятной проблемой
14:59
Экс-министр финансов Польши: Трамп и его теория хаоса в госуправлении
14:56
Картина дня: изменится система родительского отпуска, суд над обвиняемыми в убийстве таксиста и преемник Корнилия
14:52
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина
14:51
Письмо раквереского отделения Центристской партии: Сирет Котка утратила доверие
14:50
Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его!
14:49
Таллинн приветствует решение правительства об участии в реконструкции Горхолла
14:45
На этап Кубка Мира в Отепя съедутся мировые звезды лыжного спорта
14:30
Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО
14:29
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках
14:26
Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?
Все новости
LimonЦеликом
Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

15:36
Совместимость по восточному гороскопу: вот какие пары ждет счастье
15:16
Отборочный тур «Евровидения» от Эстонии будет вести Элина Нечаева
15:06
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
14:50
Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его!
KrasotkaЦеликом
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!

Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!

Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала

Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала

Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой

Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой

15:15
Пять самых опасных периодов в браке
14:52
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина
14:29
Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках
14:17
15 продуктов, от которых срочно нужно отказаться после 30 лет
SportsЦеликом
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне

Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне

Латвала сохранил лидерство на

Латвала сохранил лидерство на "Ралли Швеции": у Тянака возникли проблемы с коробкой передач

На этап Кубка Мира в Отепя съедутся мировые звезды лыжного спорта

На этап Кубка Мира в Отепя съедутся мировые звезды лыжного спорта

14:13
Симон Фуркад: Мартен очень расстроен из-за конфликта с Шипулиным и сборной России
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)

9. фев
Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)
Погода
Синоптики: морозы вскоре уйдут

Синоптики: морозы вскоре уйдут

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Фото, видео: лиса спокойно гуляет по городу

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Цепная авария в Таллинне: одна из машин загорелась, водителя другой увезли на скорой (фото и видео)

Цепная авария в Таллинне: одна из машин загорелась, водителя другой увезли на скорой (фото и видео)

Фото: прокурор требует посадить обвиняемых в жестоком убийстве таксиста пожизненно

Фото: прокурор требует посадить обвиняемых в жестоком убийстве таксиста пожизненно (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Культура
Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Спектакль Романа Виктюка

Спектакль Романа Виктюка "Федра" (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Самые читаемые
Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи! (1)
Девочек будут прививать от папилломавируса
Система родительского отпуска изменится(2)
Всегда просите сделать копию чека при покупке бытовой техники! Вот почему это так важно(1)
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (58)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (34)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Министр Осиновский: проблему с очередями к врачам нужно решать, цена вопроса – 100 миллионов евро(13)
Bалюта
USD
0,935 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees