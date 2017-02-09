Пятница, 10. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Андрус Карнау: кардиоргская кредитка

Андрес Карнау
Андрес Карнау
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Все чиновники оправдывают чрезмерную любовь к дорогим гостиничным номерам одинаково, пишет колумнист Андрус Карнау в Postimees, и случай с Ильвесом – не исключение.

Вообразим на миг, что какой-нибудь министр, будучи в командировке в Брюсселе или Франкфурте, заказывает себе в номер много вина, после этого идет с друзьями на поп-концерт, а наутро расслабляется в спа. Счета оплачивают налогоплательщики Эстонии. Если об этом раструбит пресса, сколько дней такой министр продержится на своей должности?

Я считаю, что он должен был бы уйти быстро – и оплатить все веселье из своего кармана. А если что-то подобное отчебучит частный предприниматель, ему придется отстегнуть налоговикам и налог на особую льготу.

Фанаты президента Томаса Хендрика Ильвеса уже начали злобно кричать о том, что журналист-де опять не вник в тонкости международной дипломатии. Президентская канцелярия извинилась перед прежними ее сотрудниками. Бывшая глава протокольного отдела канцелярии Пирет Рейнтамм-Бенно сказала передаче «Очевидец», что счет за массаж мог быть ошибкой гостиничного работника, а на самом деле заплачено было за что-то еще, например, за прическу первой леди.

Похоже объяснили и происхождение счета за номер в давосском отеле на сумму в двадцать тысяч евро. Бывший директор президентской канцелярии Ало Хейнсалу обосновал его так: найти номер в горной деревушке непросто, а вот то, что президента Эстонии регулярно звали на мероприятие всемирного значения, – это очень важно.

Если почитать статьи западных журналистов, посвященные чрезмерной любви высших чиновников к дорогим гостиничным номерам, выявится четкая модель. Все чиновники оправдываются одинаково: работа у них очень важная, найти номер подешевле было невозможно ввиду плотного графика поездок, этот номер использовали и для важных встреч.

Случай с кредиткой Тоомаса Хендрика Ильвеса понуждает спросить: какую именно часть личных расходов политик и высокопоставленный госчиновник может списать в расходы так, что в итоге их оплатят налогоплательщики? Да, алкоголь – компонент общения. Да, главу государства нельзя впихивать в номер за сто евро. Эстонское государство стоит дорого. Если идти в ногу со старыми и богатыми развитыми странами, счета за товарищеское общение станут еще больше.

Экономический форум в Давосе – прекрасный пример двоякого отношения: мы горды тем, что нашего президента туда зовут, чтобы с ним поговорить, но кривим губы, когда слышим, во что эти разговоры нам обошлись. Что будет, если кто-нибудь потрудится подсчитать совокупный бюджет всей поездки в Давос? Однодневный визит президента США в Брюссель несколько лет назад стоил полтора миллиона долларов.

В истории с кредиткой Ильвеса никто не задал главный, на мой взгляд, вопрос. Каких целей Эстонии в области внешней политики помогла достичь поездка на экономический форум? Если ответ окажется удовлетворительным, расходы отойдут на второй план. Хотя, видимо, полностью тема расходов не исчезнет никогда: президент и его присные должны считаться с благосостоянием народа и величиной больничной кассы. Ни у кого нет права на безграничные траты.

Отдельный вопрос, как их измерить. Какой именно гостиничный номер слишком дорог? Сколько бутылок – излишек? Ответ: цифрами это измерить невозможно. Каждый политик сам решает, заказывать массаж за народные деньги или нет. Стыдно будет потом перед своим народом – или нет.

В случае с Ильвесом мы уже поняли, что не стыдно. Ничто не мешает ему добровольно вернуть EAS 150 тысяч евро. И все-таки он этого не делает, потому что юридически все корректно. На фоне пособия на развитие хутора Эрма все оплаченные кредиткой канцелярии Ильвеса гостиничные номера и бутылки вина кажутся расточительством. Кредитная карточка выдается банком доверительно, с тем расчетом, что ты когда-нибудь выплатишь потраченное. Доверие и прозрачность здесь – ключевые слова. Если их нет, все остальное уже неважно.

Перевод с эстонского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпрезидентрасходытоомас хендрик ильвесхутор эрма
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