На этап Кубка Мира в Отепя съедутся мировые звезды лыжного спорта

С 18 по 19 февраля 2017 года в зимней столице Эстонии соберутся все любители зимнего спорта. На этапе Кубка Мира в Отепя ожидаются как лучшие лыжники, так и лыжницы планеты.

Председатель соревновательного комитета этапа Кубка Мира в Отепя Вахура Леэметса отметил, что на соревнования съедутся настоящие "сливки" мира лыжного спорта. «Я не первый раз принимаю участие в организации лыжных гонок в Отепя, но такой сильной подборки спортсменов я и не припомню. Видно, что команды едут к нам в оптимальных составах», - поведал Леэметс.

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю постарается занять в общем зачете первое место. Всего за свою карьеру он одержал победу на 27-ми этапах. Одним из его главных конкурентов должен стать российский лыжник Сергей Устюгов. Скорее всего, место на пьедестале также захочет занять финн Матти Хейккинен.

Конкуренцию тройке потенциальных лидеров составят канадец Алекс Харви, швед Маркус Хеллнер, итальянец Дарио Колонья, норвежец Эмиль Иверсен, норвежец Финн-Хоген Крог, француз Морис Манифика и норвежец Симен Хегстад Крюгер.

В Отепя должна приехать и золотая медалистка "Тур де Ски" норвежка Хейди Венг. Главной конкуренткой ее должна стать финская лыжница Криста Пярмякоски, завоевавшая "серебро" на "Тур де Ски". Не стоит забывать и о норвежке Ингвилг Остберг, которая лишь на пару баллов уступает финке в общем зачете

Всего в Отепя должны приехать спортсмены из 28 стран.

В субботу, 18 февраля, пройдет лыжная гонка в свободном стиле. В воскресенье, 19 февраля, в программе любимая эстонской публикой классическая дистанция – женский забег на дистанцию 10 км и мужской забег на дистанцию 15 км с раздельным стартом, которые проходят через легендарный подъем Техванди.

Этап кубка мира традиционно открывается в пятницу вечером лыжным шоу и спринтерским соревнованием среди команд на стадионе спортивного центра Техванди.