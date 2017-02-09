Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

«Прошу помочь мне в таком вопросе. Может ли работодатель заставить меня загрузить в мой личный мобильный телефон программу, которая отслеживает мое местоположение и в которой я должен отмечать начало и конец рабочего дня? Программа называется Begin. Информацию работодатель видит у себя на мониторе и понимает, нахожусь ли я на рабочем месте. И должен ли работодатель для этого выдать мне телефон, который способен загрузить и поддерживать эту программу (интернет, GPS)?» - спрашивает читатель.

Отвечает руководитель консультационной службы Трудовой инспекции Анни Райгна:

Во-первых, мы хотели бы отметить, что работодатель не может заставить работника использовать его личный телефон в качестве устройства для слежки. Если работник согласен с тем, чтобы за ним следили, тогда можно ставить вопрос о том, чтобы работодатель компенсировал расходы, связанные с использованием телефона.

Что касается использования устройств GPS, то Инспекция по защите данных придерживается мнения, что работодатель не может обязать его использовать, так как существуют альтернативные способы проверки, не затрагивающие в такой степени личную жизнь работника.