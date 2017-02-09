Картина дня: изменится система родительского отпуска, суд над обвиняемыми в убийстве таксиста и преемник Корнилия

Дом, поврежденный BMW, отремонтирован

Дом на улице Кестри в Вильянди, который в ноябре прошлого протаранил автомобиль BMW, полностью отремонтирован. Читать далее...

Система родительского отпуска изменится

Вчера на стол правительства попал пакет реформ родительских дотаций и отпуска, разработанный Министерством социальных дел, который, по мнению министр социальной защиты Кайи Ива, мог бы стать законом уже в будущем году. Читать далее...

Подробности несчастного случая в военном городке Тапа

В среду в Тапа в военном городке произошел несчастный случай с рабочим, на которого с подъемника упала тяжелая металлическая деталь. Полиция возбудила уголовное дело. Читать далее...

Поездка с наркотиками, проститутками и алкоголем

В четверг на страничке таксофирмы Paide Takso в социальной сети Facebook появилось объявление, в котором всем желающим предлагается отправиться в увеселительную поездку с марихуаной, алкоголем и женщинами легкого поведения. Стоит это удовольствие 1999 евро. Читать далее...

Суд над обвиняемыми в жестоком убийстве таксиста

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон во время заседания суда по делу об убийстве таксиста Лембита Уйбо потребовал отправить братьев Филипа-Артура и Беньямина Хийенурмов, обвиняемых в преступлении, на пожизненный срок в тюрьму. Читать далее...

Стал известен возможный преемник Корнилия

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил хиротонию архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллиннской епархии. Читать далее...

Приговор совершившей убийство девушке

Суд приговорил девушку, в мае прошлого года в Кыо убившую 22-летнего молодого человека, к шести годам тюрьмы. Поскольку заседание было закрытым, мотив преступления остается неизвестным. Читать далее...

Ссора с врачом

Отправившаяся в первые рабочие дни января с сыном на прием в Пярнускую больницу женщина вступила в словесную перепалку с врачом, и теперь она вынуждена везти ребенка к таллиннским врачам. Читать далее...

В январе в Эстонии произошел скачок роста безработицы

Показатель зарегистрированной безработицы в январе вырос как за счет сезонных факторов, так и под влиянием реформы трудоспособности. В конце января было зарегистрировано 30 890 безработных или 4,8% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. Читать далее...