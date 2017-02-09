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Письмо раквереского отделения Центристской партии: Сирет Котка утратила доверие

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В четверг вечером от имени раквереского отделения Центристской партии в СМИ поступило пресс-сообщение о том, что Сирет Котка проявила своеволие и потеряла доверие, а на посту руководителя отделения его члены поддерживают бывшего мэра Андреса Яадла.

«18 января на собрании раквереского отделения Центристской партии депутат парламента и член правления партии Сирет Котка, игнорируя договоренности, самовольно попыталась встать во главе раквереского отделения. Такой лицемерный ход удивил всех членов правления раквереского отделения партии», - сообщалось в письме, отправленном с адреса keskerakond.rakvere@gmail.com, передает Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.

В письме содержалась критика в адрес Котка, а также говорилось, что прошедшее в четверг собрание, на котором председателя Ляэне-Вируского региона Котка выбрали руководителем раквереского отделения партии, было созвано не по уставу партии и правление раквереского отделения созвало новое собрание 15 февраля.

По словам самой Сирет Котка, члены прошлого правления сообщили СМИ ложную информацию об утрате доверия: собравшиеся единогласно проголосовали за то, чтобы она стала председателем, но ее победа вызвала обиду и досаду у тех, кто жаждал этого места и выступил от имени правления.

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