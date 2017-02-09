«Мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», - цитирует его NEWSru со ссылкой на РИА «Новости». Юнкер отметил, что Украина выполнила все 44 необходимых условия для получения безвизового режима.

Ранее Гройсман заявил журналистам, что решение ЕС по безвизовому режиму для Украины может быть принято до июня. По его словам, за такое решение в Брюсселе могут проголосовать уже в феврале, а на протяжении трех-четырех месяцев этот вопрос будет окончательно решен.

15 декабря Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для Украины и Грузии, что приближает эти страны к возможности получить безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны. При этом на следующий день стало известно, что Евросоюз не предоставит Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это должно позволить Нидерландам ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС с учетом результатов референдума, на котором граждане европейской страны проголосовали против этого соглашения.