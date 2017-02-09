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Таави Минник: Трамп головного мозга

Таави Минник
Таави Минник
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То, чему мы стали свидетелями, – это мягкая форма гражданской войны в США между двумя лагерями, которые одинаково искажают факты, считает журналист Postimees Таави Минник.

Время от времени мы слышим заявления о том, что мир сошел с ума. Порой мы можем поймать на том же самом себя. На деле мир и люди были такими всегда. Просто по временам сумасшествие и массовый идиотизм – к которому склоняется большая часть человечества – лучше получается скрывать.

Честно говоря, можно понять тех, кого достали новости об американском президента Дональде Трампе со товарищи, включая всевозможных Бэннонов и Конвей, о существовании которых большинство эстонцев еще неделю назад не имела ни малейшего понятия. Для нас суета вокруг Трампа по большей части абсолютно неважна, однако, несмотря на это, нам придется слышать о каждом телодвижении Трампа и в дальнейшем.

Трамп ломает стереотипы, а это привлекает внимание и создает новости, что означает, что игнорировать его невозможно. О том, какие коленца выкидывает этот старичок в Вашингтоне, нам придется слушать еще не месяцы – годы, как бы нас всё это ни доставало.

Правда, есть и невротические мазохисты, который каждый божий день ищут новости о Трампе и стене на границе с Мексикой, чтобы убедиться в приближении последнего дня. На другом конце шкалы – невротики, которые ищут те же самые новости, чтобы окончательно увериться в каких-нибудь безумных идеях-фикс, реализации которых Трамп вроде как должен помочь. Вероятнее всего, что и для первых, и для вторых четырехлетнее правление Трампа закончится разочарованием – не возникнет на земле ни геенны огненной, ни райских кущ. Те и другие страдают Трампом головного мозга.

Можно сказать, что Трамп – человек семидесятых. Его поведение и мировоззрение во всех аспектах соответствуют именно этому периоду, предшествовавшему нынешней победе западных ценностей. В 1970-х политически некорректные высказывания Трампа многих не раздражили бы – заявления, которые сегодня воспринимаются как плевок в лицо, позволяли себе многие тогдашние политики. Посмотрите, о чем говорили, скажем, Голдуотер, Никсон и другие американские политики – и у вас появится ощущение дежавю.

Победа Трампа на выборах нам, наблюдавшим за ними издалека, многое сообщила об американском обществе. В сознании многих до сих пор существует иллюзорный образ США как ультралиберального общества, но, как мы видим, в этом обществе есть две противостоящих тенденции. С одной стороны, там пытаются быстро сломать и переменить традиционные ценности и воззрения; с другой – пытаются законсервировать какую-то известную эпоху. То, чему мы стали свидетелями, – это мягкая форма гражданской войны между двумя лагерями.

В ходе этой войны оба лагеря хотят как можно сильнее демонизировать противника. Отсюда – теории заговора и «альтернативные» факты. Последние могут казаться вымышленными, но вымышлены они явно для людей, которые либо ленятся думать, либо не способны прийти к рациональному объяснению сравнительно сложных явлений и процессов.

Перевод с эстонского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдемократыдональд трампреспубликанцы
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